українська
18 февраля 2026, 11:16

Meta покупает миллионы микросхем Nvidia: гиганты заключают масштабную сделку

Компания Meta договорилась о закупке «миллионов» процессоров от компании Nvidia в течение следующих нескольких лет. Этот шаг кардинально укрепляет партнерство между двумя крупными игроками в индустрии искусственного интеллекта (ИИ) и наносит мощный удар по позициям конкурентов на рынке аппаратного обеспечения. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Meta договорилась о закупке «миллионов» процессоров от компании Nvidia в течение следующих нескольких лет.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что именно покупает империя Цукерберга

Масштабное обновление серверной инфраструктуры Meta будет охватывать сразу несколько ключевых технологий. Компания планирует использовать как актуальное поколение ИИ-ускорителей Blackwell, так и новейшую архитектуру будущего — Vera Rubin.

Однако самой важной деталью соглашения является то, что Meta впервые будет массово полагаться на центральные процессоры (CPU) Grace от Nvidia в качестве основы для своих автономных компьютеров. Обычно Nvidia продает эту технологию исключительно в сочетании со своими мощными графическими ускорителями, однако теперь компания выходит на новый для себя рынок.

«Мы рады расширить наше партнерство с Nvidia для развития передовых кластеров с помощью их платформы Vera Rubin, чтобы обеспечить персональным суперинтеллектом каждого в мире», — заявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

Финансовая составляющая: миллиарды долларов и реакция бирж

Стороны не разглашают точную сумму нового контракта и четкие сроки его выполнения, однако масштабы впечатляют. По оценкам аналитиков IDC, средний ускоритель искусственного интеллекта от Nvidia стоит 16 061 доллар. Это означает, что закупка всего одного миллиона таких чипов обойдется Meta как минимум в 16 миллиардов долларов (и это без учета более высоких цен на новейшие модели или дополнительное сетевое оборудование).

Meta уже является вторым по величине клиентом Nvidia. За прошлый финансовый год компания принесла производителю микросхем около 19 миллиардов долларов, что составляет 9% от всего дохода Nvidia. В целом Марк Цукерберг определил ИИ как главный приоритет компании, пообещав потратить 600 миллиардов долларов на инфраструктурные проекты в США в течение следующих трех лет. Сейчас Meta активно строит гигантские центры обработки данных в штатах Луизиана, Огайо и Индиана, мощность которых измеряется гигаватами (один такой гигават способен питать 750 тысяч домов).

Фондовый рынок мгновенно отреагировал на новость: акции Meta и Nvidia выросли примерно на 1%, тогда как ценные бумаги главного конкурента Nvidia — компании AMD — просели на 3%.

Наступление на территорию Intel и AMD

Использование чипов Grace в независимых серверах является прямым вторжением Nvidia на рынок фоновых вычислений, где исторически доминируют корпорации Intel и AMD. Вице-президент Nvidia по ускоренным вычислениям Иэн Бак подчеркнул, что Meta станет первым крупным оператором дата-центров, который пошел на такой шаг.

Центральные процессоры будут все чаще использоваться для машинного обучения и управления массивами данных.

Почему это важно

Это соглашение доказывает, что гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта переходит на новый уровень масштабов. В то время, когда эксперты ожидали, что технологические гиганты начнут искать более дешевые альтернативы (например, чипы от AMD или Google), Meta решила сделать колоссальную ставку именно на экосистему Nvidia. Для мировой экономики это означает две вещи. Во-первых, Nvidia укрепляет свою абсолютную монополию не только в сфере графических процессоров, но и на рынке традиционных серверных вычислений, вытесняя оттуда многолетних лидеров. Во-вторых, планы создания «персонального суперинтеллекта» перестали быть научной фантастикой — под них уже выделяются сотни миллиардов долларов и строятся дата-центры размером с небольшие города.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
