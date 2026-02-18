Рынок дорогих авто снизился до минимума за 5 лет. Каждое второе авто — Porsche Taycan

504 транспортных средства, подпадающих под «налог на роскошь», привезли в страну в прошлом году по данным Министерства внутренних дел. Это самый низкий показатель за последние 5 лет. 89% luxury транспорта составляют Porsche и Mercedes-Benz, а каждый второй такой автомобиль — Porsche Taycan. В целом на электрокары приходится 65% всех налогооблагаемых за роскошь автомобилей, пишет Опендатабот.

Какие авто ввозили

Каждый второй автомобиль в списке «роскошных» — Porsche Taycan: 232 авто. Porsche стали лидером luxury-сегмента с дополнительным налогообложением: на авто этой марки приходится 64% от общего объема.

Еще четверть рынка заняли Mercedes-Benz из 126 автомобилей. На остальные премиальные марки вместе приходится 11% рынка: Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Maserati и т. д.

Следует отметить, что, в противоположность общему импорту, в премиум-сегменте хозяйничают электрокары: 65% импортированных роскошных автомобилей. Еще 18% — гибриды с возможностью использования электричества вместе с бензином или дизелем.

А вот чисто бензиновые автомобили, лидеры общего импорта, оказались в хвосте перечня с 17%. На дизель приходятся только символические 0,4%.

Где зарегистрированы роскошные авто

Почти половина всех роскошных авто зарегистрирована в Киеве и области: 236 автомобилей. Еще 52 авто во Львовской области, 49 в Одесской области и 37 автомобилей на Днепропетровщине.

Преимущественно, машины luxury-сегмента оформлены на людей — 82% или 413 автомобилей. На балансе бизнеса всего 18% таких авто.

Отдельного внимания заслуживает ультра-премиум сегмент. Так, 21 Rolls-Royce был ввезен в Украину в прошлом году. Из них 15 — электрическая модель Spectre, которая стоит около 600 тыс. долларов. Также в реестре есть 7 Aston Martin и 2 Lamborghini.

Стоит отметить, что под «налог на роскошь» попадают авто, стоимость которых превышает 3,2 млн грн, а возраст — менее 5 лет. Сумма налога за один такой автомобиль составляет 25 тысяч грн в год.