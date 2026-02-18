Торговля и перерабатывающая отрасль стали главными наполнителями бюджета в начале года

Предприятия торговли и перерабатывающей промышленности обеспечили более трети всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины в январе 2026 года. В целом их вклад составил 36,4%, что подтверждает ключевую роль этих секторов в наполнении казначейства, говорится в данных ГНС.