Предприятия торговли и перерабатывающей промышленности обеспечили более трети всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины в январе 2026 года. В целом их вклад составил 36,4%, что подтверждает ключевую роль этих секторов в наполнении казначейства, говорится в данных ГНС.
Торговля и перерабатывающая отрасль стали главными наполнителями бюджета в начале года
Как наполняли казну
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 19,5%.
- Перерабатывающая промышленность — 16,9%.
- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 12,8%,
- Добывающая промышленность и разработка карьеров — 5,7%.
По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году отдельные отрасли показали существенный рост уплаты налогов.
- Перерабатывающая промышленность — 18,8% (+4,1 млрд грн).
- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 12% (+2,1 млрд грн).
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 6,7% (+1,9 млрд грн).
- Добывающая промышленность и разработка карьеров — 26,6% (+1,9 млрд грн).
Источник: Минфин
