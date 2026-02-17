После периода ужесточения банковского регулирования наблюдается обратный тренд в ЕС — Пышный

После длительного периода усиления контроля и жестких требований к финансовому сектору, в Европейском Союзе наметился обратный тренд — упрощение банковского регулирования. Такой шаг рассматривается как необходимое условие для повышения конкурентоспособности европейской экономики на мировом рынке. Об этом пишет глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook.

Ослабление регулирования

Подводя итоги международной финансовой конференции в Брюсселе, глава украинского центробанка подчеркнул изменение приоритетов европейских регуляторов. Сложная институциональная архитектура ЕС затрудняет процесс упрощения правил, однако это движение уже началось.

В то же время смягчение требований не означает полного отказа от стандартов безопасности. Именно жесткие правила, введенные после глобального финансового кризиса, помогли европейским банкам избежать серьезных потрясений в последующие годы. Однако сейчас регуляторы ищут баланс. Цитируя главу Банка Англии Эндрю Бейли, Андрей Пышный отметил, что «нет никакого компромисса между макрофинансовой стабильностью и экономическим ростом».

Для Украины, которая находится в процессе евроинтеграции, эта тенденция открывает новые возможности. По словам главы НБУ, украинский регулятор планирует внедрять стандарты ЕС через так называемый «смарт-подход» — применяя гибкие и пропорциональные решения, которые одновременно будут гарантировать стабильность банков и стимулировать кредитование экономики.

Отказ от старых моделей

Помимо регуляторных изменений, мировые центробанки сталкиваются с невозможностью полагаться на традиционные экономические модели. Из-за геополитической напряженности, торговых войн и технологических изменений финансовые институты вынуждены работать в условиях неполной информации. На этом фоне независимость центральных банков становится уязвимой и требует постоянной защиты от политического давления.