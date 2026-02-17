Курсы доллара и евро выросли во время межбанковских торгов во вторник, 17 февраля. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Курс долара та євро: НБУ, банки, обмінники
► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
|
Открытие 17 февраля
|
Закрытие 17 февраля
|
Изменения
|
43,23/43,26
|
43,31/43,34
|
Восьмой / восьмой
|
51,17/51,19
|
51,21/51,24
|
4/5
Официальный курс: доллар — 43,26 грн, евро — 51,17 грн.
Средний курс в банках: 43,00−43,50 грн/доллар, 51,00−51,55 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 48,20−43,28, евро — 51,35−51,50 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии