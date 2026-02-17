Как отключение света повлияет на экономику, рост цен и коммуналку

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 февраля 2026, 14:17 Читати українською

Как отключение света повлияет на экономику, рост цен и коммуналку

Украина переживает самую сложную зиму в истории. Погода самая холодная за все время полномасштабного вторжения, ситуация в энергосистеме — критическая из-за целенаправленных атак россиян. Удастся ли при таких условиях сохранить экономический рост, рассказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Украина переживает самую сложную зиму в истории.

Учитывая масштабы разрушений, НБУ предполагает, что в 2026 году экономика будет функционировать в условиях дефицита электроэнергии на уровне около 6% в среднем за год. Мы ухудшили предположения относительно дефицита э/э по сравнению с октябрьским прогнозом вдвое.

По подсчетам НБУ, больший, чем предполагалось ранее, дефицит электричества замедлит рост реального ВВП в 2026 году примерно на 0,4 п.п. Эти эффекты уже учтены в прогнозе НБУ, который предусматривает рост экономики в этом году на 1,8%. То есть без энергодефицита наш прогноз составлял бы не 1,8%, а 2,2%.

Влияние разрушений в энергетике на цены происходит по нескольким каналам:

  • первый — рост стоимости производства, который лишь частично компенсируется уменьшением потребительского спроса;
  • второй — вероятный рост тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги.

Пожалуй, большинство уже видели наши предположения по поводу последнего. Разлетелось множество новостей с заголовками «НБУ предупреждает». Но правда в том, что НБУ не предупреждает, а предполагает.

Цитирую Инфляционный отчет: «НБУ предполагает, что до конца текущего отопительного сезона административная инфляция будет снижаться благодаря сохранению моратория на повышение тарифов для населения на отдельные услуги ЖКХ. Однако в дальнейшем, учитывая высокие потребности в восстановлении энергосистемы, в прогноз заложено техническое предположение о повышении цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, НБУ предполагает, что тарифы на другие услуги ЖКХ, на которые распространяется действие моратория, также будут корректироваться для постепенного достижения рыночно обоснованных уровней. (…)

НБУ не располагает информацией и не дает советов правительству относительно графика или параметров пересмотра тарифов на услуги ЖКХ. Будущая динамика административно регулируемых цен основана на чисто технических предположениях, которые важны для формирования общего макроэкономического прогноза".

Наш прогноз уже учитывает все эти последствия и предполагает, что в конце 2026 года инфляция составит 7,5%, а в 2027 году приблизится к цели НБУ, снизившись до 6%.

И наконец. Неопределенность остается огромной. Риски для прогноза НБУ (собственно, как и для любого другого прогноза) высоки.

В то же время наша политика остается гибкой. А это означает, что она сможет учитывать различные сценарии реализации этой неопределенности, чтобы обеспечить выполнение нашей приоритетной задачи — привести инфляцию к цели 5% на горизонте политики.

Автор:
Пышный Андрей
Председатель Национального банка Украины Пышный Андрей
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
TAN72
TAN72
17 февраля 2026, 16:15
#
Интересно, сколько Ахметов заработал за 2025, наверное убытки считает 😂
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами