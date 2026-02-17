Как отключение света повлияет на экономику, рост цен и коммуналку

Украина переживает самую сложную зиму в истории. Погода самая холодная за все время полномасштабного вторжения, ситуация в энергосистеме — критическая из-за целенаправленных атак россиян. Удастся ли при таких условиях сохранить экономический рост, рассказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Учитывая масштабы разрушений, НБУ предполагает, что в 2026 году экономика будет функционировать в условиях дефицита электроэнергии на уровне около 6% в среднем за год. Мы ухудшили предположения относительно дефицита э/э по сравнению с октябрьским прогнозом вдвое.

По подсчетам НБУ, больший, чем предполагалось ранее, дефицит электричества замедлит рост реального ВВП в 2026 году примерно на 0,4 п.п. Эти эффекты уже учтены в прогнозе НБУ, который предусматривает рост экономики в этом году на 1,8%. То есть без энергодефицита наш прогноз составлял бы не 1,8%, а 2,2%.

Влияние разрушений в энергетике на цены происходит по нескольким каналам:

первый — рост стоимости производства, который лишь частично компенсируется уменьшением потребительского спроса;

второй — вероятный рост тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги.

Пожалуй, большинство уже видели наши предположения по поводу последнего. Разлетелось множество новостей с заголовками «НБУ предупреждает». Но правда в том, что НБУ не предупреждает, а предполагает.

Цитирую Инфляционный отчет: «НБУ предполагает, что до конца текущего отопительного сезона административная инфляция будет снижаться благодаря сохранению моратория на повышение тарифов для населения на отдельные услуги ЖКХ. Однако в дальнейшем, учитывая высокие потребности в восстановлении энергосистемы, в прогноз заложено техническое предположение о повышении цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, НБУ предполагает, что тарифы на другие услуги ЖКХ, на которые распространяется действие моратория, также будут корректироваться для постепенного достижения рыночно обоснованных уровней. (…)

НБУ не располагает информацией и не дает советов правительству относительно графика или параметров пересмотра тарифов на услуги ЖКХ. Будущая динамика административно регулируемых цен основана на чисто технических предположениях, которые важны для формирования общего макроэкономического прогноза".

Наш прогноз уже учитывает все эти последствия и предполагает, что в конце 2026 года инфляция составит 7,5%, а в 2027 году приблизится к цели НБУ, снизившись до 6%.

И наконец. Неопределенность остается огромной. Риски для прогноза НБУ (собственно, как и для любого другого прогноза) высоки.

В то же время наша политика остается гибкой. А это означает, что она сможет учитывать различные сценарии реализации этой неопределенности, чтобы обеспечить выполнение нашей приоритетной задачи — привести инфляцию к цели 5% на горизонте политики.