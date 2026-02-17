Multi от Минфин
українська
17 февраля 2026, 14:34

Блэкауты бьют по малому бизнесу: украинские предприниматели на грани выживания

Частые атаки на энергетическую инфраструктуру и рекордные морозы поставили украинский малый бизнес перед сложнейшим вызовом. В условиях длительных отключений света предприниматели вынуждены тратить колоссальные средства на питание от генераторов, в то время как их клиенты обслуживаются просто в верхней одежде. Экономисты предупреждают, что энергетический кризис может привести к массовому закрытию заведений, росту безработицы и ощутимому торможению экономики страны в этом году. Об этом сообщает Reuters 17 февраля.

Частые атаки на энергетическую инфраструктуру и рекордные морозы поставили украинский малый бизнес перед сложнейшим вызовом.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цена автономности: счета растут в разы

Для Натальи Белостокской, владелицы сети салонов красоты в Ирпене и Буче, эта зима стала настоящим испытанием. Когда температура в ее заведении упала почти до нуля, она поняла, что работать невозможно. По ее словам, сначала девушки пытались согреться, но впоследствии мастер маникюра по видеосвязи показала, что из-за холода ее пальцы просто не сгибаются.

Чтобы поддерживать бизнес на плаву во время отключений, которые иногда длятся большую часть суток, предпринимателям приходится полагаться на бензиновые или дизельные генераторы. Они создают шум и выбросы, но главная проблема — их стоимость. Наталья отмечает, что ее месячный счет за электроэнергию подскочил примерно в четыре раза — до 58 000 гривен, а еще 15 000 гривен уходит на заправку и обслуживание генератора.

«У нас нет заработка, нет оборота. Чем мы должны это оплачивать?» — спрашивает владелица салона.

Она добавляет, что повышать цены нельзя, ведь клиенты просто перестанут приходить. Чтобы выплачивать кредит за бизнес, который сейчас ежемесячно приносит до 40 000 гривен убытков, женщине пришлось устроиться на дополнительную офисную работу на неполный день. Свой салон в Ирпене (часть франшизы G-Bar) она временно закрывала и смогла возобновить работу только в начале февраля, когда наступило новое похолодание. Клиенты делали маникюр и прически, сидя в теплых зимних куртках, ведь температура в помещении едва достигала 6 градусов тепла.

«Россияне до сих пор не поняли, что даже когда украинцы оказываются в условиях, которые они для нас создали, это все равно лучше, чем быть частью России», — поделилась 28-летняя юрист Юлия Харченко, ожидая свой маникюр в пуховике.

Угроза для экономики и риск увольнений

Малый бизнес обеспечивает работой около половины трудоспособного населения Украины. Как отмечает старший экономист Центра экономической стратегии Наталья Колесниченко, большинство предпринимателей заранее приобрели альтернативные источники питания, чтобы пережить российские удары. Однако высокая стоимость их эксплуатации и рост тарифов на свет делают бизнес крайне уязвимым. Это происходит на фоне постоянного дефицита кадров и рисков для безопасности помещений и цепочек поставок.

Масштабы проблемы уже влияют на общенациональные макроэкономические показатели:

  • Национальный банк Украины в прошлом месяце был вынужден снизить свой прогноз экономического роста на 2026 год с 2% до 1,8% именно из-за энергетического кризиса.
  • Киевская школа экономики (KSE) отмечает, что перебои с электричеством являются самым большим краткосрочным риском. По их оценкам, затяжной кризис может стоить стране потери от 2% до 3% ВВП, хотя быстрая адаптация бизнеса может смягчить этот удар.
  • Критическую ситуацию подтверждают и сами предприниматели. Согласно опросу Национальной ресторанной ассоциации Украины, 60% заведений питания считают энергокризис критической угрозой для своего существования.

«Ближайшие месяцы будут тяжелыми», — написал на прошлой неделе в Facebook известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, предупредив о вероятности сокращения персонала. — «Возможно, станет еще тяжелее».

Наталья Белостоцкая признается, что, как и большинство украинцев, живет в состоянии постоянного стресса: она измотана борьбой за сохранение бизнеса и боится за своих детей каждый раз, когда в небе летают российские дроны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
17 февраля 2026, 16:26
#
Так влада і добивається знищення МСБ…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
