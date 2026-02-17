НБУ снизил ставку: куда переводить деньги — депозиты или ОВГЗ? (видео)

Нацбанк снизил учетную ставку до 15% и фактически дал сигнал о старте цикла смягчения. Для рынка это означает одно: ставки будут постепенно двигаться вниз, но не так быстро и не так «больно», как многие ожидают.

В этом выпуске разбираем, что реально изменится для депозитов, ОВГЗ и гривневых кредитов, почему банки не спешат резать ставки, как на решение НБУ влияют инфляция, девальвационные ожидания и налоги, и что делать со своими гривневыми сбережениями прямо сейчас.