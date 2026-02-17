Ребрендинг в Zcash, крипто-ETF в «красной зоне»: за месяц инвесторы вывели более $4,7 млрд — что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 февраля 2026, 11:53 Читати українською

Ребрендинг в Zcash, крипто-ETF в «красной зоне»: за месяц инвесторы вывели более $4,7 млрд — что нового

Главное на рынке криптовалют.

Ребрендинг в Zcash, крипто-ETF в «красной зоне»: за месяц инвесторы вывели более $4,7 млрд — что нового
Фото: pixabay

Ребрендинг в Zcash: разработчики представили структуру ZODL и обновили кошелек.

Команда разработчиков Zcash, недавно отделившаяся от Electric Coin Company (ECC), объявила о новом этапе развития проекта. Создана независимая структура — Zcash Open Development Lab (ZODL), которая теперь будет заниматься эволюцией протокола.

Одним из первых шагов новой лаборатории стал ребрендинг флагманского криптокошелька Zashi, получившего новое название — Zodl.

Главное для владельцев ZEC:

  • Никаких действий не требуется: Пользователям не нужно переводить средства, изменять сид-фразы или загружать постороннее ПО.
  • Автоматическое обновление: Приложение обновится самостоятельно с выходом следующей версии.
  • Постепенный переход: В ближайшие дни название изменится во всех официальных каналах связи и техподдержке.

Реструктуризация произошла после того, как в январе команда ECC в полном составе покинула компанию из-за внутренних разногласий с фондом Bootstrap. Бывший гендиректор Джош Суихарт отметил, что этот шаг позволит развивать Zcash без бюрократической зависимости и в полном соответствии с миссией частной криптовалюты.

«Инженеры, годами строившие Zcash, остаются в строю. Мы продолжаем создавать решения для обеспечения приватности», — заверили в ZODL.

Сообщество восприняло название неоднозначно: одни видят в слове Zodl удачную отсылку к известному крипто-мему HODL, другие же сетуют на сложность произношения.

Несмотря на дискуссии, рынок отреагировал положительно:

  • Цена ZEC выросла на 2,4% в сутки.
  • Пока монета торгуется на уровне $286, а рыночная капитализация проекта составляет $4,7 млрд.

Искусственный интеллект научился кросчейн-пересказам: deBridge интегрировал ШИ-агентов в блокчейн-операции

Протокол deBridge, обеспечивающий связь между EVM-сетями и Solana, представил новое решение для автоматизации криптотранзакций. Благодаря запуску сервера Model Context Protocol (MCP), популярные ИИ-инструменты и ИИ-агенты (такие как Claude, Cursor или Copilot) теперь могут самостоятельно выполнять сложные операции в ончейне. Об этом сообщает The Block.

MCP действует как мостик между искусственным интеллектом и блокчейн-инфраструктурой. Это позволяет ИИ-системам:

  • Осуществлять свопы и переводы между разными сетями (например, с Ethereum на Solana).
  • Выполнять запросы на естественном языке, превращая их в конкретные действия в блокчейне.
  • Абстрагировать сложность: пользователю больше не нужно вручную переключаться между сетями или настраивать кошельки — ИИ берет на себя всю оркестрацию процесса.

Важно, что пользователи сохраняют полный контроль над своими активами. ИИ-агенты только готовят транзакцию, но не получают доступа к частным ключам или передаче средств без разрешения владельца.

Компания выделяет три основных направления использования технологии:

  • ИИ-трейдеры: ассистенты, автоматически ребалансирующие портфель между различными блокчейнами.
  • Сложные стратегии: боты, способные делать многошаговые ончейн-действия без роли человека.
  • Интуитивный интерфейс: потребительские приложения, где для перевода крипт достаточно просто «попросить» об этом программу словами.

Продавцы биткоина истощены, рынок приближается к стратегическому дну — Matrixport

Аналитики компании Matrixport зафиксировали признаки стабилизации на крипторынке. Несмотря на то, что настроения инвесторов упали до экстремальных минимумов, этот тотальный пессимизм может стать фундаментом для формирования «устойчивого дна» и дальнейшего разворота цены.

Индикатор настроений от Matrixport указывает на то, что давление со стороны продавцов практически исчерпано:

  • Технический сигнал: 21-дневная скользящая средняя индикатора опустилась ниже нулевой отметки и начала разворачиваться вверх.
  • Исторический контекст: глубоко негативные значения настроений ранее неоднократно становились идеальными точками для входа в рынок. Подобная ситуация наблюдалась в июне 2024 и ноябре 2025-го, после чего цена демонстрировала восстановление.

Общеизвестный индекс страха и алчности от Alternative.me подтверждает эти выводы: показатель опустился до 10 баллов из 100, что является самым низким уровнем с июня 2022 года.

Текущая рыночная ситуация уникальна с точки зрения продолжительности падения. Если биткоин завершит февраль 2026 года в красной зоне, это зафиксирует пять убыточных месяцев подряд. Такой продолжительной серии падения актив не знал последние восемь лет (с 2018-го).

«Рынок близится к переломному моменту. Связь между эмоциями инвесторов и динамикой цены циклическая, и сейчас мы видим признаки истощения продаж», — подчеркивают в Matrixport.

В то же время эксперты предостерегают: хотя долгосрочное дно близко, в краткосрочной перспективе котировки могут продемонстрировать незначительное снижение перед началом уверенного роста.

Крипто-ETF в «красной зоне»: за месяц инвесторы вывели более $4,7 млрд

Рынок спотовых криптофондов продолжает показывать негативную динамику. За последние четыре недели суммарный отток средств из биткоин- и Ethereum-ETF превысил отметку в $4,75 млрд, что свидетельствует о длительной фазе фиксации доходов или снижении интереса институциональных инвесторов. Об этом сообщает Incrypted.

Для спотовых биткоин-фондов период с 9 по 13 февраля 2026 года завершился с чистым оттоком в $359,91 млн.

Динамика недели была крайне неравномерной:

  • Начало недели: 9 и 10 февраля наблюдался оптимизм — фонды привлекли суммарно более $311 млн.
  • Переломный момент: 11 февраля тренд развернулся, а 12 февраля был зафиксирован пиковый вывод капитала — $410,37 млн в сутки.
  • Итог: Хотя 13 февраля принес символический приток (15,2 млн долларов), это не смогло перекрыть общие потери. В целом за последний месяц биткоин-ETF потеряли около $3,5 млрд.

С Ethereum-ETF ситуация идентична. Сектор фондов на базе второй по капитализации криптовалюты также демонстрирует спад. За прошлую неделю отток составил $161,15 млн.

Сценарий движения капитала почти полностью повторил биткоин-рынки: небольшой рост в начале недели сменился массовым выводом средств в середине периода (свыше $242 млн за 11−12 февраля). Суммарные потери Ethereum-ETF за четыре недели оцениваются в $1,25 млрд.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами