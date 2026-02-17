Ребрендинг в Zcash, крипто-ETF в «красной зоне»: за месяц инвесторы вывели более $4,7 млрд — что нового

Ребрендинг в Zcash: разработчики представили структуру ZODL и обновили кошелек.

Команда разработчиков Zcash, недавно отделившаяся от Electric Coin Company (ECC), объявила о новом этапе развития проекта. Создана независимая структура — Zcash Open Development Lab (ZODL), которая теперь будет заниматься эволюцией протокола.

Одним из первых шагов новой лаборатории стал ребрендинг флагманского криптокошелька Zashi, получившего новое название — Zodl.

Главное для владельцев ZEC:

Никаких действий не требуется: Пользователям не нужно переводить средства, изменять сид-фразы или загружать постороннее ПО.

Автоматическое обновление: Приложение обновится самостоятельно с выходом следующей версии.

Постепенный переход: В ближайшие дни название изменится во всех официальных каналах связи и техподдержке.

Реструктуризация произошла после того, как в январе команда ECC в полном составе покинула компанию из-за внутренних разногласий с фондом Bootstrap. Бывший гендиректор Джош Суихарт отметил, что этот шаг позволит развивать Zcash без бюрократической зависимости и в полном соответствии с миссией частной криптовалюты.

«Инженеры, годами строившие Zcash, остаются в строю. Мы продолжаем создавать решения для обеспечения приватности», — заверили в ZODL.

Сообщество восприняло название неоднозначно: одни видят в слове Zodl удачную отсылку к известному крипто-мему HODL, другие же сетуют на сложность произношения.

Несмотря на дискуссии, рынок отреагировал положительно:

Цена ZEC выросла на 2,4% в сутки.

Пока монета торгуется на уровне $286, а рыночная капитализация проекта составляет $4,7 млрд.

Искусственный интеллект научился кросчейн-пересказам: deBridge интегрировал ШИ-агентов в блокчейн-операции

Протокол deBridge, обеспечивающий связь между EVM-сетями и Solana, представил новое решение для автоматизации криптотранзакций. Благодаря запуску сервера Model Context Protocol (MCP), популярные ИИ-инструменты и ИИ-агенты (такие как Claude, Cursor или Copilot) теперь могут самостоятельно выполнять сложные операции в ончейне. Об этом сообщает The Block.

MCP действует как мостик между искусственным интеллектом и блокчейн-инфраструктурой. Это позволяет ИИ-системам:

Осуществлять свопы и переводы между разными сетями (например, с Ethereum на Solana).

Выполнять запросы на естественном языке, превращая их в конкретные действия в блокчейне.

Абстрагировать сложность: пользователю больше не нужно вручную переключаться между сетями или настраивать кошельки — ИИ берет на себя всю оркестрацию процесса.

Важно, что пользователи сохраняют полный контроль над своими активами. ИИ-агенты только готовят транзакцию, но не получают доступа к частным ключам или передаче средств без разрешения владельца.

Компания выделяет три основных направления использования технологии:

ИИ-трейдеры: ассистенты, автоматически ребалансирующие портфель между различными блокчейнами.

Сложные стратегии: боты, способные делать многошаговые ончейн-действия без роли человека.

Интуитивный интерфейс: потребительские приложения, где для перевода крипт достаточно просто «попросить» об этом программу словами.

Продавцы биткоина истощены, рынок приближается к стратегическому дну — Matrixport

Аналитики компании Matrixport зафиксировали признаки стабилизации на крипторынке. Несмотря на то, что настроения инвесторов упали до экстремальных минимумов, этот тотальный пессимизм может стать фундаментом для формирования «устойчивого дна» и дальнейшего разворота цены.

Индикатор настроений от Matrixport указывает на то, что давление со стороны продавцов практически исчерпано:

Технический сигнал: 21-дневная скользящая средняя индикатора опустилась ниже нулевой отметки и начала разворачиваться вверх.

Исторический контекст: глубоко негативные значения настроений ранее неоднократно становились идеальными точками для входа в рынок. Подобная ситуация наблюдалась в июне 2024 и ноябре 2025-го, после чего цена демонстрировала восстановление.

Общеизвестный индекс страха и алчности от Alternative.me подтверждает эти выводы: показатель опустился до 10 баллов из 100, что является самым низким уровнем с июня 2022 года.

Текущая рыночная ситуация уникальна с точки зрения продолжительности падения. Если биткоин завершит февраль 2026 года в красной зоне, это зафиксирует пять убыточных месяцев подряд. Такой продолжительной серии падения актив не знал последние восемь лет (с 2018-го).

«Рынок близится к переломному моменту. Связь между эмоциями инвесторов и динамикой цены циклическая, и сейчас мы видим признаки истощения продаж», — подчеркивают в Matrixport.

В то же время эксперты предостерегают: хотя долгосрочное дно близко, в краткосрочной перспективе котировки могут продемонстрировать незначительное снижение перед началом уверенного роста.

Крипто-ETF в «красной зоне»: за месяц инвесторы вывели более $4,7 млрд

Рынок спотовых криптофондов продолжает показывать негативную динамику. За последние четыре недели суммарный отток средств из биткоин- и Ethereum-ETF превысил отметку в $4,75 млрд, что свидетельствует о длительной фазе фиксации доходов или снижении интереса институциональных инвесторов. Об этом сообщает Incrypted.

Для спотовых биткоин-фондов период с 9 по 13 февраля 2026 года завершился с чистым оттоком в $359,91 млн.

Динамика недели была крайне неравномерной:

Начало недели: 9 и 10 февраля наблюдался оптимизм — фонды привлекли суммарно более $311 млн.

Переломный момент: 11 февраля тренд развернулся, а 12 февраля был зафиксирован пиковый вывод капитала — $410,37 млн в сутки.

Итог: Хотя 13 февраля принес символический приток (15,2 млн долларов), это не смогло перекрыть общие потери. В целом за последний месяц биткоин-ETF потеряли около $3,5 млрд.

С Ethereum-ETF ситуация идентична. Сектор фондов на базе второй по капитализации криптовалюты также демонстрирует спад. За прошлую неделю отток составил $161,15 млн.

Сценарий движения капитала почти полностью повторил биткоин-рынки: небольшой рост в начале недели сменился массовым выводом средств в середине периода (свыше $242 млн за 11−12 февраля). Суммарные потери Ethereum-ETF за четыре недели оцениваются в $1,25 млрд.