Курс валют во вторник: евро в банках подорожал на 15 копеек

Во вторник, 17 февраля, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,95−43,45 грн. Евро покупают за 50,90 грн, а продают за 51,65 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,15−43,25, евро — 51,35−51,52 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,23−43,26 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,16−51,18 грн/евро.

