Курсы доллара и евро пошли вверх в понедельник, 16 февраля. Американская валюта прибавила 16 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: НБУ, межбанк, обменники
|
Открытие 16 февраля
|
Закрытие 16 февраля
|
Изменения
|
43,07/43,10
|
43,23/43,26
|
|
51,10/51,12
|
51,25/51,28
|
15/13
Официальный курс: доллар — 43,17 грн, евро — 51,16 грн.
Средний курс в банках: 42,88−43,40 грн/доллар, 50,85−51,50 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,15−43,25, евро — 51,40−51,52 грн.
Источник: Минфин
