Инвестиции в ИИ бьют рекорды: техногиганты потратят больше, чем США на строительство железной дороги

Масштабы финансирования инфраструктуры для искусственного интеллекта достигли беспрецедентного уровня: в 2026 году четыре крупнейшие технологические корпорации мира планируют потратить на это сотни миллиардов долларов . Если сравнить эти инвестиции в разрезе экономики (ВВП) Соединенных Штатов, то они превосходят самые известные и дорогие государственные проекты в американской истории. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Строительство эпохи

Сегодняшнее строительство гигантских центров обработки данных (ЦОД) по своему размаху затмевает расширение железнодорожной сети в 1850-х годах, космическую программу «Аполлон» по высадке человека на Луну в 1960-х и многолетнее строительство системы межштатных автомагистралей, завершившееся в 1970-х годах.

Единственное событие в истории США, которое потребовало больших капиталовложений по отношению к ВВП страны, — это покупка Луизианы в 1803 году, в результате которой территория Соединенных Штатов увеличилась вдвое.

Гонка вооружений на $670 миллиардов

Четверка лидеров рынка — Microsoft, Meta, Amazon и материнская компания Google (Alphabet) — в совокупности направят до 670 миллиардов долларов только в этом году на развитие ИИ-инфраструктуры. Эти средства критически необходимы для экстренного наращивания вычислительных мощностей, чтобы поддерживать и масштабировать новые продукты на базе искусственного интеллекта.

Своё грандиозное строительство компании финансируют из собственных доходов, которые они получают от продажи рекламы, предоставления облачных сервисов и платных подписок.

Нервная реакция Уолл-стрит

Капитальные расходы этих корпораций неуклонно растут последние несколько лет, отнимая все большую долю их дохода. Например, по прогнозам аналитиков, в 2026 году расходы компании Meta впервые в истории могут превысить 50% от всех ее продаж. Сначала такие агрессивные планы напугали инвесторов, однако они сменили гнев на милость после того, как Meta отчиталась о рекордных квартальных прибылях (которых удалось достичь именно благодаря внедрению ИИ) и дала еще более оптимистичные прогнозы на текущий период.

Зато рынок гораздо жестче отреагировал на планы Amazon. Компания заявила о намерении увеличить свои капитальные расходы почти на 60% — до 200 миллиардов долларов в текущем году. Акционеры не оценили такой шаг: в пятницу ценные бумаги Amazon резко упали, из-за чего компания потеряла 124 миллиарда долларов своей рыночной стоимости за один день.

Кто зарабатывает на миллиардных расходах техногигантов

Пока Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta тратят беспрецедентные суммы и рискуют капитализацией, главным и бесспорным выгодоприобретателем этой «золотой лихорадки» остается индустрия полупроводников. По актуальным оценкам финансовых аналитиков, около 75% от общей суммы капитальных затрат техногигантов (а это более 450 миллиардов долларов) направляется непосредственно на закупку специализированного аппаратного обеспечения — серверов и графических процессоров (GPU) для дата-центров. Абсолютным монополистом на этом рынке является компания Nvidia, которая контролирует примерно 90% мирового рынка чипов для искусственного интеллекта. Следовательно, миллиарды, выделенные «Большой четверкой» на развитие вычислительных мощностей, автоматически конвертируются в гарантированные сверхприбыли для производителей микросхем.