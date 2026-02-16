Инфляция съест деньги? Топ инструментов для инвестиций (видео)

Что будет со сбережениями украинцев в 2026 году? Сможет ли гривна удержаться от девальвации, а инфляция — не «съесть» накопление? В новом видео разбираем главные экономические ориентиры в следующем году: прогноз ВВП, уровень инфляции, курсовые риски и влияние демографии на экономику.

Обсуждаем, какие инструменты могут сработать в условиях нестабильности — от доллара и евро до ОВГЗ, депозитов, золота, ETF и недвижимости. Спасают ли 15−16% в гривне?

Когда следует заходить в индексные фонды? И не скрывают ли «25% годовых» серьезные риски? Ответы и практические ориентиры для формирования портфеля в 2026 году — смотрите в выпуске.