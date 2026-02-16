Пенсионеры смогут получать в банке, который планирует создать «Укрпочта», небольшие кредиты для потребительских нужд. Эти ссуды будут погашаться с последующей пенсионной выплаты. Об этом в интервью сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.
«Укрпочта» хочет запустить небольшие кредиты для пенсионеров
Что известно
«Когда заработает „Укрпочта.Банк“, будет просто официальный овердрафт (краткосрочный кредит)», — сказал он и добавил, что почтальоны уже кредитуют пенсионеров, покупая для них продукты в долг «в тетрадь».
Размер кредитов для пенсионеров
Как правило, это небольшие суммы, возвращаемые из следующей пенсионной выплаты.
«Закончилась у бабушки пенсия, а есть надо. Почтальон пришла, спросила, что хочет бабушка. У нее тетрадь и она отмечает «Петровна. Две пачки макарон — 76 грн». Купила, отдала Петровне макароны, пришла пенсия и бабушка закрыла предыдущий «овердрафт», — прокомментировал Смелянский.
