українська
16 февраля 2026, 15:49

«Укрпочта» хочет запустить небольшие кредиты для пенсионеров

Пенсионеры смогут получать в банке, который планирует создать «Укрпочта», небольшие кредиты для потребительских нужд. Эти ссуды будут погашаться с последующей пенсионной выплаты. Об этом в интервью сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

Пенсионеры смогут получать в банке, который планирует создать «Укрпочта», небольшие кредиты для потребительских нужд.
Фото: Игорь Смилянский

Что известно

«Когда заработает „Укрпочта.Банк“, будет просто официальный овердрафт (краткосрочный кредит)», — сказал он и добавил, что почтальоны уже кредитуют пенсионеров, покупая для них продукты в долг «в тетрадь».

Размер кредитов для пенсионеров

Как правило, это небольшие суммы, возвращаемые из следующей пенсионной выплаты.

«Закончилась у бабушки пенсия, а есть надо. Почтальон пришла, спросила, что хочет бабушка. У нее тетрадь и она отмечает «Петровна. Две пачки макарон — 76 грн». Купила, отдала Петровне макароны, пришла пенсия и бабушка закрыла предыдущий «овердрафт», — прокомментировал Смелянский.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
korvin29
korvin29
16 февраля 2026, 15:53
#
Ага, а потом и продуктовые карточки введут
+
0
BatonUA
BatonUA
16 февраля 2026, 16:01
#
А пенсіонерам УБД буде по ТРИ пачки макарон.
+
0
BigBend
BigBend
16 февраля 2026, 17:17
#
Смілянський психічно хворий. Через продаж макаронів і оплату домофона ніхто з нормальних людей і так на Укрпошту не ходить, а він лише погіршує стан з кожною новою геніальною ідеєю.
