українська
16 февраля 2026, 17:43

Кредитные истории «на пике»: количество запросов выросло на 10% за три года

Компании, работающие с кредитными историями и риск-анализом (например, Украинское бюро кредитных историй), зафиксировали увеличение количества запросов более чем на 10% (со 150 млн запросов в 2021 году до 165 млн в 2024 году). Об этом говорится в отчете, подготовленном Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) совместно с InfoSapiens по заказу Texty.org.ua для Министерства цифровой трансформации Украины.

Компании, работающие с кредитными историями и риск-анализом (например, Украинское бюро кредитных историй), зафиксировали увеличение количества запросов более чем на 10% (со 150 млн запросов в 2021 году до 165 млн в 2024 году).

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Откуда берут данные

Схожие тенденции демонстрирует сфера бизнес-аналитики, в которой сервисы, ориентированные на проверку контрагентов и мониторинг компаний (YouContol), продолжают набирать популярность.

Рост количества запросов в этой области достигает более 20% (с 50 млн в 2021 году до более 60 млн в 2024 году).

Высокая динамика также имеет юридическо-аналитическое направление, которое обеспечивает доступ к государственным реестрам и позволяет автоматизировать поиск правовой информации (Opendatabot).

В таких системах количество пользовательских запросов кое-где выросло вдвое (с 40 млн до 100 млн за тот же период). Возрастает интерес и к платформам, работающим с прозрачностью государственных закупок (например, Clarity Project).

Число их пользователей выросло примерно на 50% (с 600 тыс. до 900 тыс. в 2021—2024 годах). Среди аналитических систем, работающих с государственными финансами и бюджетными данными, наблюдается сокращение активности пользователей более чем вдвое (с 80 тыс. в 2021 году до 30 тыс. в 2024 году).

Такая тенденция наблюдается вероятно из-за частичного закрытия отдельных финансовых наборов, снижения бюджетной прозрачности в условиях военного времени, а также перераспределения внимания пользователей на другие типы данных, связанные с закупками и риск-анализом.

В транспортной и медицинской сферах динамика остается стабильной: сервисы, предоставляющие данные о маршрутах, логистике или контроле лекарственных средств, сохраняют постоянный уровень пользовательской активности.

Количество пользователей оценивается на основе количества просмотров, исчисляемых в миллионах в год. Для некоторых новых проектов отсутствуют точные данные, что затрудняет оценку их развития

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
