Банки принимают до 85% стратегических решений благодаря открытым данным — исследование

Открытые данные стали критически важным инструментом для украинского бизнеса, несмотря на существенные ограничения, вызванные полномасштабной войной. Согласно новому исследованию рынка, наиболее активно эту информацию использует финансовый сектор, где банки основывают до 85% своих стратегических решений именно на анализе открытых источников. Об этом говорится в отчете, подготовленном Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) совместно с InfoSapiens по заказу Texty.org.ua для Министерства цифровой трансформации Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как война изменила рынок данных

Сфера открытых данных в Украине начала стремительно развиваться в 2015 году как часть курса на цифровую трансформацию. Однако российское вторжение в 2022 году стало переломным моментом. Из соображений национальной безопасности государство было вынуждено закрыть публичный доступ к части критически важных реестров.

Это создало парадоксальную ситуацию: с одной стороны, рынок столкнулся с дефицитом информации, а с другой — война резко повысила потребность в открытых данных. Сегодня они жизненно необходимы для антикоррупционного мониторинга, построения новых логистических маршрутов, проверки бизнес-партнеров (контрагентов), координации гуманитарных миссий и планирования проектов восстановления. Сейчас государство ищет новый баланс между прозрачностью общества и безопасностью информации.

Экономическое измерение: сколько стоят открытые данные

Экономическое влияние открытых данных значительно превышает прямые доходы компаний, которые с ними работают:

Ядро рынка (непосредственные доходы компаний-провайдеров аналитических сервисов) оценивается в 2,0 млрд грн (около 50,1 млн долларов США). Это составляет 0,02—0,05% ВВП Украины.

Общий экономический эффект (расчетный объем рынка с учетом пользы для всех пользователей) составляет уже 26,8 млрд грн (668 млн долларов США), или около 0,2% ВВП — в 13 раз больше прямых доходов сервисов.

По состоянию на конец 2025 года в Украине работает 128 активных сервисов на основе открытых данных. Наибольший бум их создания пришелся на 2018−2020 годы. Основные направления их работы: финансовый мониторинг, проверка комплаенса, юридическая аналитика, антикоррупционные расследования и создание геоинформационных систем.

Кто больше всего зависит от открытых данных

Уровень использования данных напрямую зависит от размера бизнеса и его технологичности. Среди крупных предприятий 83% активно используют открытые данные в своей бизнес-модели. Для среднего бизнеса этот показатель составляет 56%, для малого — 44%, а для микробизнеса — только 23%.

В целом 36,8% украинских компаний используют эти данные для внутренней аналитики, а 12,2% интегрируют их в собственные продукты. Наибольшую зависимость от открытых данных демонстрируют следующие сектора:

Финансы и банки (62%): До 85% стратегических решений банков принимаются на основе открытых данных.

Страхование: 70−80% решений в рисковом страховании и 40−50% в страховании жизни.

Юридические услуги и корпоративная безопасность (20−25% процессов): В основном для мониторинга судов и проверки партнеров.

Публичный сектор (52%), профессиональные услуги (47%) и торговля (41%).

Меньше всего открытые данные используют в аграрном секторе (20%), образовании и культуре (6%).

Основные препятствия для развития рынка

Помимо закрытости части реестров из-за войны, рынок тормозят хронические технические и административные проблемы:

Платный или существенно ограниченный API-доступ, что делает автоматизацию невозможной.

Устаревшая или нерегулярно обновляемая информация в наборах данных.

Форматы файлов, которые не считываются машинами (немашиночитаемые).

Недостаток открытых медицинских и социальных данных.

Игнорирование государственными органами (распорядителями) требований правительственного постановления № 835 об обязательном обнародовании данных.

Дефицит квалифицированных специалистов в госсекторе для работы с данными.

В результате бизнес теряет доверие к бесплатным государственным порталам и переходит на платные коммерческие сервисы.

Несмотря на эти проблемы, общество высоко оценивает пользу открытых данных: 81% опрошенных считают, что они делают власть более прозрачной, а 69% уверены, что они снижают уровень коррупции.

Что считается открытыми данными в Украине?

Согласно украинскому законодательству, открытые данные (Open Data) — это публичная информация, структурированная в формате, позволяющем ее автоматизированную компьютерную обработку (машиночитаемость). Главное условие: такие данные должны предоставляться абсолютно бесплатно для свободного использования, распространения и даже создания на их основе коммерческих продуктов.

До полномасштабного вторжения Украина была одним из мировых лидеров в этой сфере. Типичными примерами открытых данных являются:

Единый государственный реестр юридических лиц и ФЛП (информация о владельцах бизнеса, уставном капитале, статусе компании).

Реестр судебных решений.

Данные о государственных закупках (система Prozorro).

Финансовая отчетность компаний, публикуемая Государственной налоговой службой и Госстатом.

Реестр транспортных средств и данные о ДТП.

Экологические показатели (например, уровень загрязнения воздуха или воды в реальном времени).

Эта информация обычно публикуется на Едином государственном веб-портале открытых данных (data.gov.ua) и на официальных сайтах соответствующих министерств и ведомств.