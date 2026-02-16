Далеко ли дно. Том Ли назвал дату окончания «криптозимы»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 февраля 2026, 15:44 Читати українською

Далеко ли дно. Том Ли назвал дату окончания «криптозимы»

Текущий спад на рынке криптовалют близок к завершению и должен закончиться не позднее апреля 2026 года, считает сооснователь и руководитель отдела исследований аналитической фирмы Fundstrat Том Ли, также возглавляющий совет директоров BitMine Immersion Technologies — крупнейшего корпоративного держателя Ethereum.

Текущий спад на рынке криптовалют близок к завершению и должен закончиться не позднее апреля 2026 года, считает сооснователь и руководитель отдела исследований аналитической фирмы Fundstrat Том Ли, также возглавляющий совет директоров BitMine Immersion Technologies — крупнейшего корпоративного держателя Ethereum.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОкончание криптозимы«Я полагаю, что криптозима либо уже закончилась, либо закончится… самое позднее — в апреле.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Окончание криптозимы

«Я полагаю, что криптозима либо уже закончилась, либо закончится… самое позднее — в апреле. Так что, я думаю, мы почти пережили зиму», — заявил один из самых точных прогнозистов Уолл-стрит в интервью криптоэнтузиасту Фароху Сармеду.

По мнению Ли, крипторынок находится в финальной стадии коррекции, на что указывают крайне негативные настроения инвесторов и технические индикаторы.

Дно биткоина

Ссылаясь на расчеты аналитика Тома ДеМарка, Ли предположил, что дно по биткоину ожидается в районе $60 000, а по Ethereum — около $1890. Для окончательного формирования минимумов котировкам, возможно, потребуется еще одно краткосрочное снижение, не исключил сооснователь Fundstrat.

Ли объяснил недавнее расхождение динамики и других рисковых активов чрезмерным оттоком ликвидности в золото. Он констатировал, что общая стоимость этого драгметалла в мире достигла $40 трлн, сравнявшись с совокупной капитализацией S&P 500 без учета «Великолепной семерки». Ажиотажный спрос на драгметаллы и опасения относительно устойчивости фиатной монетарной системы негативно сказались на цифровых активах, которые воспринимаются как ее часть, в отличие от золота, отметил он.

Прогноз по курсу

Оценивая перспективы на 2026 год, аналитик выразил уверенность в росте рисковых активов. Его оптимизм обусловлен ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики в США: новый глава ФРС Кевин Уорш, вероятно, займет «голубиную» позицию, способствуя снижению процентных ставок. Дополнительными позитивными факторами Ли назвал разворот делового цикла — экономическая активность в Соединенных Штатах начала расти после трех лет спада — и замедление инфляции до уровней, предшествовавших пандемии COVID-19.

Курс биткоина 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, биткоин подешевел примерно на 2% и торговался чуть ниже отметки в $69 000. С октябрьского пика он потерял более 40%. Капитализация крипторынка сократилась за это время почти на $2 трлн, приводит Bloomberg данные CoinGecko.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает torn и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами