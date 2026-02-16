Далеко ли дно. Том Ли назвал дату окончания «криптозимы»

Текущий спад на рынке криптовалют близок к завершению и должен закончиться не позднее апреля 2026 года, считает сооснователь и руководитель отдела исследований аналитической фирмы Fundstrat Том Ли, также возглавляющий совет директоров BitMine Immersion Technologies — крупнейшего корпоративного держателя Ethereum .

Окончание криптозимы

«Я полагаю, что криптозима либо уже закончилась, либо закончится… самое позднее — в апреле. Так что, я думаю, мы почти пережили зиму», — заявил один из самых точных прогнозистов Уолл-стрит в интервью криптоэнтузиасту Фароху Сармеду.

По мнению Ли, крипторынок находится в финальной стадии коррекции, на что указывают крайне негативные настроения инвесторов и технические индикаторы.

Дно биткоина

Ссылаясь на расчеты аналитика Тома ДеМарка, Ли предположил, что дно по биткоину ожидается в районе $60 000, а по Ethereum — около $1890. Для окончательного формирования минимумов котировкам, возможно, потребуется еще одно краткосрочное снижение, не исключил сооснователь Fundstrat.

Ли объяснил недавнее расхождение динамики и других рисковых активов чрезмерным оттоком ликвидности в золото. Он констатировал, что общая стоимость этого драгметалла в мире достигла $40 трлн, сравнявшись с совокупной капитализацией S&P 500 без учета «Великолепной семерки». Ажиотажный спрос на драгметаллы и опасения относительно устойчивости фиатной монетарной системы негативно сказались на цифровых активах, которые воспринимаются как ее часть, в отличие от золота, отметил он.

Прогноз по курсу

Оценивая перспективы на 2026 год, аналитик выразил уверенность в росте рисковых активов. Его оптимизм обусловлен ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики в США: новый глава ФРС Кевин Уорш, вероятно, займет «голубиную» позицию, способствуя снижению процентных ставок. Дополнительными позитивными факторами Ли назвал разворот делового цикла — экономическая активность в Соединенных Штатах начала расти после трех лет спада — и замедление инфляции до уровней, предшествовавших пандемии COVID-19.

Курс биткоина 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, биткоин подешевел примерно на 2% и торговался чуть ниже отметки в $69 000. С октябрьского пика он потерял более 40%. Капитализация крипторынка сократилась за это время почти на $2 трлн, приводит Bloomberg данные CoinGecko.