16 февраля 2026, 15:22

Украинцы массово отказываются от «пластика»: каждая третья банковская карта стала цифровой

В 2025 году граждане Украины установили новый тренд в повседневных финансах, осуществив стремительный переход к оплатам с помощью смартфонов и смарт-часов. Несмотря на войну и сложную ситуацию с энергетикой, количество цифровых (токенизированных) карт, работающих на базе технологии NFC, за год подскочило более чем на четверть и достигло 20,7 миллиона штук. Об этом сообщает Национальный банк Украины 16 февраля.

В 2025 году граждане Украины установили новый тренд в повседневных финансах, осуществив стремительный переход к оплатам с помощью смартфонов и смарт-часов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эра смартфонов

Главным сдвигом на финансовом рынке стало изменение способа оплаты. Данные за декабрь 2025 года свидетельствуют, что количество токенизированных платежных карт выросло на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня каждая третья активная банковская карта в Украине является цифровой — то есть добавленной к виртуальному кошельку в телефоне или другом гаджете.

В то же время продолжает расти и сегмент традиционных бесконтактных карт: за год их количество увеличилось на 2,5%, достигнув 35,9 миллиона штук. В целом бесконтактные карты составляют более половины (55%) от всех активных карт.

Эти технологические изменения привели к тому, что сейчас 98% всех безналичных расчетов (как по количеству, так и по сумме) в торговых сетях осуществляются исключительно с помощью бесконтактной или NFC-технологии.

Масштабы безналичной экономики: цифры и рекорды

Цифровизация напрямую повлияла на общие объемы финансовых операций. По итогам 2025 года общее количество транзакций с украинскими картами достигло 9 512,3 млн (+10% к показателям 2024 года), а их сумма — 7 157,2 млрд грн (+9%). Подавляющее большинство этих операций осуществлялось внутри страны (91,6% по количеству и 90,1% по сумме), тогда как на зарубежные расходы пришлось лишь 8,4% и 9,9% соответственно.

Безналичные расчеты установили абсолютный рекорд: за год было осуществлено более 9 083,5 млн таких транзакций на сумму 4 684,3 млрд грн (рост на 11% и 10,4% соответственно). Доля безналичных операций достигла 95,5% от общего количества и 65,4% от общей суммы всех карточных платежей.

Где и как украинцы тратили средства безналичным путем:

  • Оплата через терминалы в магазинах и сфере услуг: бесспорный лидер. Это 74,3% от всех операций и 50,9% от их суммы (более 6,7 млрд транзакций на почти 2 385,4 млрд грн). Средний чек вырос с 330 грн до 354 грн.
  • Переводы с карты на карту (P2P): составляют лишь 7,3% от количества, но занимают весомые 26,3% от суммы (1 231,9 млрд грн). Средняя сумма перевода за год снизилась с 1 958 грн до 1 864 грн.
  • Онлайн-покупки: оплата в интернете заняла 13,9% транзакций и 16,4% объема денег (более 1,2 млрд операций на сумму почти 770 млрд грн). Средний чек вырос с 561 грн до 608 грн.

Инфраструктура и эмиссия: больше терминалов, стабильные банкоматы

Поддерживая спрос на цифровые платежи, бизнес активно расширял платежную инфраструктуру. Количество торговых терминалов за год выросло на 12,5% — до 558,6 тысячи единиц (причем почти 85% из них поддерживают бесконтактную оплату). Этот показатель уже на 31% превышает довоенный уровень конца 2021 года. Количество точек продаж, принимающих карты (включая интернет-магазины), выросло на 18,5% — до 614,1 тысячи. Зато количество работающих банкоматов в течение всего 2025 года оставалось неизменным — 15,7 тысячи единиц.

Выросло и общее количество выпущенных банковских карт. По состоянию на 1 января 2026 года банки эмитировали 148,7 млн карт (+12,7%). Национальный банк объясняет такой скачок активной реализацией государственных социальных программ поддержки, в частности «Национальный кэшбэк» и «Зимняя поддержка». Количество активных карт, которыми пользуются ежемесячно, также выросло на 11,4% — до 65,4 млн штук, что составляет 44% от всех выпущенных карт.

Как работает токенизация и почему она безопаснее обычного «пластика»

Стремительный рост популярности NFC-платежей (прежде всего благодаря сервисам Apple Pay и Google Pay) в Украине связан не только с удобством, но и с высоким уровнем безопасности таких транзакций. Процесс токенизации означает, что при добавлении физической банковской карты к смартфону ее реальный 16-значный номер заменяется уникальным цифровым кодом — «токеном». Когда покупатель прикладывает телефон к терминалу в магазине, продавец и система получают только этот одноразовый токен, а не настоящие реквизиты карты. Даже если мошенники смогут перехватить сигнал терминала, они не узнают номер карты, срок ее действия или CVV-код, что делает токенизированные платежи значительно более защищенными, чем традиционные расчеты физическим пластиком.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Fuzzy
Fuzzy
16 февраля 2026, 15:54
#
Ще б всі банкомати підтримували НФСі. також є сенс деяким банкам вкладатися в розаиток АТМ мережі.
