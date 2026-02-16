Украинцы массово отказываются от «пластика»: каждая третья банковская карта стала цифровой

В 2025 году граждане Украины установили новый тренд в повседневных финансах, осуществив стремительный переход к оплатам с помощью смартфонов и смарт-часов. Несмотря на войну и сложную ситуацию с энергетикой, количество цифровых (токенизированных) карт, работающих на базе технологии NFC, за год подскочило более чем на четверть и достигло 20,7 миллиона штук. Об этом сообщает Национальный банк Украины 16 февраля.

Эра смартфонов

Главным сдвигом на финансовом рынке стало изменение способа оплаты. Данные за декабрь 2025 года свидетельствуют, что количество токенизированных платежных карт выросло на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня каждая третья активная банковская карта в Украине является цифровой — то есть добавленной к виртуальному кошельку в телефоне или другом гаджете.

В то же время продолжает расти и сегмент традиционных бесконтактных карт: за год их количество увеличилось на 2,5%, достигнув 35,9 миллиона штук. В целом бесконтактные карты составляют более половины (55%) от всех активных карт.

Эти технологические изменения привели к тому, что сейчас 98% всех безналичных расчетов (как по количеству, так и по сумме) в торговых сетях осуществляются исключительно с помощью бесконтактной или NFC-технологии.

Масштабы безналичной экономики: цифры и рекорды

Цифровизация напрямую повлияла на общие объемы финансовых операций. По итогам 2025 года общее количество транзакций с украинскими картами достигло 9 512,3 млн (+10% к показателям 2024 года), а их сумма — 7 157,2 млрд грн (+9%). Подавляющее большинство этих операций осуществлялось внутри страны (91,6% по количеству и 90,1% по сумме), тогда как на зарубежные расходы пришлось лишь 8,4% и 9,9% соответственно.

Безналичные расчеты установили абсолютный рекорд: за год было осуществлено более 9 083,5 млн таких транзакций на сумму 4 684,3 млрд грн (рост на 11% и 10,4% соответственно). Доля безналичных операций достигла 95,5% от общего количества и 65,4% от общей суммы всех карточных платежей.

Где и как украинцы тратили средства безналичным путем:

Оплата через терминалы в магазинах и сфере услуг: бесспорный лидер. Это 74,3% от всех операций и 50,9% от их суммы (более 6,7 млрд транзакций на почти 2 385,4 млрд грн). Средний чек вырос с 330 грн до 354 грн.

Переводы с карты на карту (P2P): составляют лишь 7,3% от количества, но занимают весомые 26,3% от суммы (1 231,9 млрд грн). Средняя сумма перевода за год снизилась с 1 958 грн до 1 864 грн.

Онлайн-покупки: оплата в интернете заняла 13,9% транзакций и 16,4% объема денег (более 1,2 млрд операций на сумму почти 770 млрд грн). Средний чек вырос с 561 грн до 608 грн.

Инфраструктура и эмиссия: больше терминалов, стабильные банкоматы

Поддерживая спрос на цифровые платежи, бизнес активно расширял платежную инфраструктуру. Количество торговых терминалов за год выросло на 12,5% — до 558,6 тысячи единиц (причем почти 85% из них поддерживают бесконтактную оплату). Этот показатель уже на 31% превышает довоенный уровень конца 2021 года. Количество точек продаж, принимающих карты (включая интернет-магазины), выросло на 18,5% — до 614,1 тысячи. Зато количество работающих банкоматов в течение всего 2025 года оставалось неизменным — 15,7 тысячи единиц.

Выросло и общее количество выпущенных банковских карт. По состоянию на 1 января 2026 года банки эмитировали 148,7 млн карт (+12,7%). Национальный банк объясняет такой скачок активной реализацией государственных социальных программ поддержки, в частности «Национальный кэшбэк» и «Зимняя поддержка». Количество активных карт, которыми пользуются ежемесячно, также выросло на 11,4% — до 65,4 млн штук, что составляет 44% от всех выпущенных карт.

Как работает токенизация и почему она безопаснее обычного «пластика»

Стремительный рост популярности NFC-платежей (прежде всего благодаря сервисам Apple Pay и Google Pay) в Украине связан не только с удобством, но и с высоким уровнем безопасности таких транзакций. Процесс токенизации означает, что при добавлении физической банковской карты к смартфону ее реальный 16-значный номер заменяется уникальным цифровым кодом — «токеном». Когда покупатель прикладывает телефон к терминалу в магазине, продавец и система получают только этот одноразовый токен, а не настоящие реквизиты карты. Даже если мошенники смогут перехватить сигнал терминала, они не узнают номер карты, срок ее действия или CVV-код, что делает токенизированные платежи значительно более защищенными, чем традиционные расчеты физическим пластиком.