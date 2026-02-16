Почему Нацбанк откладывает печать банкнот в 2000 и 5000 гривен

Несмотря на существенный рост цен и средних зарплат, что объективно требует увеличения количества наличных денег в кошельках, Национальный банк Украины пока не планирует выпускать банкноты более высоких номиналов. Вместо этого регулятор сосредоточился на монетарных реформах другого характера, стараясь не провоцировать в обществе панику, традиционно связанную с обесцениванием денег. Об этом сообщает Цензор.НЕТ 16 февраля.

Экономика требует новых номиналов

Последний раз украинский банкнотный ряд обновлялся в октябре 2019 года, когда появилась купюра в 1000 гривен с портретом Владимира Вернадского. Предыдущее обновление произошло еще в 2006 году с запуском 500-гривневой банкноты. Тогда это решение объясняли просто: если в 2006 году среднюю зарплату (около 1000 грн) можно было выдать двумя максимальными купюрами, то к 2019 году для этого нужно было как минимум двадцать банкнот по 500 гривен.

Сегодня экономическая реальность изменилась еще больше. В декабре 2025 года средняя зарплата в Украине достигла 30 926 грн, что эквивалентно примерно 31 банкноте самого высокого номинала. Для сравнения: покупательная способность максимальной купюры сейчас самая низкая за всю историю существования гривны с 1996 года. Если тогда 100 гривен равнялись примерно 55 долларам США, то нынешние 1000 гривен — это лишь около 23 долларов.

Как следствие, НБУ вынужден адаптироваться. С начала 2023 года прекращена печать новых банкнот номиналом 200 грн, а с 2024-го — 100 грн. В случае необходимости Нацбанк использует старые запасы, ведь эти номиналы стали неудобными для повседневного использования.

Нужны ли 5000 гривен прямо сейчас?

В ноябре 2025 года в сети распространились слухи о введении банкноты в 5000 гривен с изображением Пантелеймона Кулиша. НБУ пришлось официально опровергать эту информацию, пояснив, что видео демонстрировало лишь рекламный образец Банкнотно-монетного двора еще с 2008 года.

Финансовые аналитики считают, что расширение номинального ряда не является вопросом номер один на сегодняшний день, хотя избежать этого в будущем не удастся.

«С 2019 года цены на все товары выросли более чем вдвое, соответственно увеличилась денежная масса в обращении. Купюра в 1000 грн удобна для инкассации, хранения и расчетов, упрощает расчетные операции. Я не думаю, что введение в обращение купюры в 2000 грн принесет какую-то значительную пользу. Введение купюры в 2000 грн — это примерно 40 евро, особо не изменит ситуацию. Логичнее уже вводить купюру в 5000 вместе с 2000 грн, но я не считаю эту проблему неотложной. Однако в ближайшие годы это точно придется сделать», — объясняет вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Олексиенко.

Наличные деньги бьют рекорды на фоне отключений света

Хотя украинцы все чаще платят безналичными (более 3,4 трлн грн за 9 месяцев 2025 года), бумажные деньги остаются критически важными из-за перебоев с электроэнергией и связью.

За 2025 год объем наличных денег вырос на 12,6% (на 103,9 млрд грн) и на 1 января 2026 года достиг 926,3 млрд грн. Для сравнения, в 2019 году эта цифра составляла всего 380 млрд грн. Нацбанк объясняет это восстановлением экономики, ростом выплат и привычкой граждан делать наличные запасы из-за атак на инфраструктуру.

Структура наличности по состоянию на начало 2026 года:

Общий объем: 2,6 млрд банкнот (916,9 млрд грн) и 15,2 млрд монет (9,3 млрд грн).

На одного украинца приходится: 64 бумажные банкноты и 193 монеты.

Популярность банкнот: Больше всего в обращении 500 грн (26%), меньше всего — 50 грн (4,6%).

Доминирование 1000 грн: Если в 2022 году на них приходилось 14% общей суммы наличных, то сейчас — более 50%. Количество «тысячек» за два года удвоилось.

Уменьшение других номиналов: Количество 200-гривневых купюр упало на 17,6%, а номиналы 5 и 10 грн (бумажные) сократились на 8% и 10% соответственно. В то же время неожиданно вырос спрос на 100 и 50 грн (на 4,5% и 6,3%) из-за изменения тарифной политики НБУ для улучшения разменности.

Что касается монет, то НБУ продолжает изымать из обращения 10 копеек (с октября 2025 года изъято 3,1 млн шт.), чтобы сэкономить на их обслуживании. Зато популярность монет по 5 и 10 гривен выросла на 21% и 29% соответственно, поскольку они вытесняют бумажные аналоги.

Страх перед нулями и амбиции Нацбанка

Главная причина отсутствия новых банкнот кроется не в макроэкономике, а в психологии. Инфляция в Украине контролируемая: по итогам января 2026 года она составила 7,4% годовых, а к 2028 году НБУ прогнозирует ее снижение до 5%.

Однако украинцы помнят 90-е с их «купонокарбованцами». В мире также есть свежие примеры гиперинфляции: Венесуэла, которая в 2018—2021 годах выпускала банкноты по 100 и 200 тысяч боливаров, или Зимбабве, где в 2008 году печатали купюры в 100 триллионов долларов (за 1 доллар США просили 35 квадриллионов). Интересно, что в украинской истории уже была банкнота в 2000 гривен — ее печатали в Берлине во времена Гетманата Павла Скоропадского в 1918—1920 годах (не считая бофоны ОУН на 2000 и 5000).

Сейчас НБУ избегает лишнего психологического давления на население. Институт, пользующийся доверием 51−52% граждан, сосредоточен на продвижении закона о переименовании копеек в «шаги». Похоже, глава Нацбанка Андрей Пышный предпочитает войти в историю как реформатор, вернувшей монетам их историческое название, а не как глава, добавивший новые нули на банкнотах.

Официальная же позиция НБУ остается сдержанной: регулятор постоянно мониторит экономические показатели и проинформирует общественность, если решение о новых номиналах будет принято.

Мировой тренд на отказ от крупных купюр

Пока в Украине обсуждают необходимость введения купюр в 2000 или 5000 гривен для удобства расчетов, развитые страны мира движутся в обратном направлении. Ярким примером является политика Европейского центрального банка (ЕЦБ), который с начала 2019 года полностью прекратил выпуск банкноты самого высокого номинала — 500 евро. Главной причиной такого решения стала борьба с теневой экономикой, отмыванием денег и финансированием терроризма. Финансовые регуляторы ЕС пришли к выводу, что купюры крупного номинала слишком облегчают нелегальную транспортировку значительных сумм наличных. Сегодня в Европе делают ставку исключительно на цифровые платежи как инструмент прозрачности финансовой системы.