В прошлом году увеличилось общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями. По состоянию на 1 января 2026 года их количество достигло 148,7 млн. Это на 12,7% больше по сравнению с итогами 2024 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ: из 148,7 млн выпущенных карт — только 44% активны
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Чем обусловлен рост карт
Прежде всего, это обусловлено продолжением эмиссии платежных карт в рамках государственных программ социальной поддержки граждан («Национальный кэшбек», «Зимняя Поддержка»
Сопоставимыми темпами увеличивалось и количество платежных карт, с которыми ежемесячно осуществлялись расходные операции.
Так, количество активных карт за год выросло на 11,4% — до 65,4 млн шт. (44% эмитированных платежных карт).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии