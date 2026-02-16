НБУ: из 148,7 млн ​​выпущенных карт — только 44% активны

В прошлом году увеличилось общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями. По состоянию на 1 января 2026 года их количество достигло 148,7 млн. Это на 12,7% больше по сравнению с итогами 2024 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.