16 февраля 2026, 12:16

«Укрпочта» заработала 9 млн на продаже старых советских автомобилей

Укрпочта превратила списанный транспорт в почти 9 миллионов гривен для государства. Компания реализовала 716 единиц устаревшей техники через ProZorro. Продажа и после подписания всех договоров получит соответствующую сумму. Об этом говорится в сообщении компании.

Укрпочта превратила списанный транспорт в почти 9 миллионов гривен для государства.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали аукционов

Всего было проведено 22 аукциона, участие в которых приняли 32 покупателя. Лоты выглядели как техническая антология украинской логистики — от ГАЗ-52 1979 года с Полтавщины до грузовика Volvo FH12, преодолевшего почти 2,9 миллиона километров.

Средний пробег каждой машины составил около 470 тысяч километров, а физический износ автопарка достигал 96%. Для почтовой логистики эти авто уже не могли оставаться надежными, однако для вторичного использования они сохраняли реальную ценность.

Продажа происходила на фоне цифры, радикально меняющей весь контекст: с начала полномасштабного вторжения Укрпочта потеряла 418 автомобилей из-за российских обстрелов или временной оккупации территорий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
