Украина привлекла грант от Японии и Канады в размере $690 млн

Украина получила от Японии и Канады грант в $690 млн. Средства поступили в рамках механизма ERA стран G7 через программу Всемирного банка PEACE in Ukraine. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Что известно о транше

Это первый транш от Японии и последний транш от Канады, профинансированные в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США.

Привлеченные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины и будут направлены на финансирование приоритетных расходов государства, в частности, пенсионных выплат и программ социальной поддержки населения, включая жилищно-коммунальные субсидии.

Грантовое финансирование предоставляется за счет вкладов международных партнеров:

$544 млн — взнос Правительства Японии;

$146 млн — взнос Канады;

$0,8 млн — средства Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.

Напомним

Реализация механизма ERA была начата в конце 2024 года. Общий вклад Канады в рамках этой инициативы составляет 5 млрд канадских долларов (почти 3,6 млрд долларов США), из которых два предыдущих транша в размере 2,5 млрд и 2,3 млрд канадских долларов Украина получила весной и летом 2025 года. Вклад Японии в механизм финансовой поддержки Украины странами G7 предусматривается в размере 471,9 млрд японских иен (более 3 млрд. долларов США).