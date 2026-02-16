Курс валют в понедельник: доллар в банках потерял 25 копеек, евро — 50 копеек

В понедельник, 16 февраля, на наличном рынке средний курс доллара потерял 25 копеек в покупке и 21 копейку в продаже. Евро в покупке потерял 50 копеек, а в продаже прибавил 3 копейки.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 3 копейки в покупке и 10 копеек в продаже. Евро добавил 3 копейки в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,85−43,40 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,10−43,20, евро — 51,33−51,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,07−43,10 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,10−51,12 грн/евро.

