Форекс и крипто прогноз на 16 — 20 февраля 2026 года

На прошедшей неделе в США в центре внимания оказался отчет по рынку труда за январь, публикация которого была перенесена ранее. По мнению аналитиков брокерской компании XFINE , эти данные подтвердили устойчивость занятости и отсутствие резкого охлаждения экономики, что поддержало осторожные ожидания по снижению ставки ФРС. Дополнительное влияние оказала статистика по инфляции: январский CPI не дал рынку четкого сигнала к быстрому смягчению политики, сохранив напряженность в доходностях и валютном сегменте. В Европе макроэкономическая статистика за Q4 2025 в целом указала на слабый, но положительный рост без признаков ускорения, тогда как на сырьевых рынках отчет OPEC (MOMR) стал отдельным драйвером для нефти, оставив котировки в зоне повышенной чувствительности к балансу спроса и предложения. В целом неделя показала устойчивость экономики при сохраняющемся инфляционном давлении, что удержало рынки в режиме повышенной волатильности без формирования нового устойчивого тренда.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила неделю на уровне 1.1868. Несмотря на небольшой рост, бычий импульс остается слабым, и пара по-прежнему находится в фазе консолидации. На следующей неделе возможна новая попытка прорвать сопротивление 1.1925. В случае успеха это откроет путь к 1.2000 и 1.2080. Также нельзя исключить снижение до поддержки в зоне 1.1775−1.1800. Если она не устоит, это может привести к падению в район 1.1700, следующая поддержка в зоне 1.1580−1.1620, далее 1.1470−1.1500.

Биткоин (BTC/USD)

Начиная с 07 февраля BTC/USD движется у узком канале 65,100−72,260 вдоль Pivot Point 70,000, что подтверждает отсутствие очевидных драйверов. При их появлении, уверенный пробой канала в ту или иную сторону может усилить локальный импульс и привести либо к росту до зоны 75,000−80,000, либо к падению до 63,000 и далее — к поддержке 59,800. Более далекие цели: для быков — возвращение в коридор 85,000−90,000, для медведей — 54,000 и 49,000.

Нефть Brent

Третью неделю подряд нефть Brent торгуется вблизи верхней границы долгосрочного нисходящего канала, в котором она движется с октября 2023 г. Последняя точка на этот раз была поставлена на отметке 67.18 долларов за баррель. Ряд экспертов считает, что попытки восстановления носят коррекционный характер. Быки могут попытаться вновь протестировать зону сопротивления 70.45 с прицелом на 72.60−72.75. Благоприятный для медведей новостной фон может привести к возвращению Brent в центр долгосрочного канала. Поддержки 66.30, 65.00 и 62.70.

Золото (XAU/USD)

Золото закрылось на уровне 5,043 доллара за унцию. Как отмечают в XFINE, попытки прорваться выше зоны сопротивления 5,090−5,120 пока не увенчались успехом. Несмотря на то, что фундаментальная структура остается бычьей, не исключена коррекция вниз. Ближайшее поддержка — 4,870, следующая — у линии среднесрочной восходящей поддержки в районе 4,770−4,800. Ее прорыв может привести к более глубокой коррекции к 4,400−4,530. Для быков цели 5,180, 5,450 и 6,000.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе 17 февраля будут опубликованы предварительные данные по индексу экономических настроений ZEW в Германии и Еврозоне. В США 18 февраля выйдут индекс ведущих экономических индикаторов и протоколы последнего заседания FOMC, также будет опубликован отчет API по запасам сырой нефти. В четверг, 19 февраля, ожидаются данные по торговому балансу и официальный отчет EIA по запасам нефти в США. В пятницу внимание рынка будет сосредоточено на предварительной оценке ВВП США за Q4, а также на статистике по личным доходам и расходам и окончательном индексе потребительских настроений Мичиганского Университета.

Базовые сценарии, по мнению аналитиков XFINE, следующие: EUR/USD — умеренно-бычий, пока цена удерживается выше 1.1775. BTC/USD — нейтрально-медвежий, пока цена ниже 75,500−80,000. Brent — медвежий, пока котировки ниже 70.45. XAU/USD — бычий при удержании цен выше 4,770−4,800

Аналитический отдел XFINE