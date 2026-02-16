Самые популярные легковые авто в частном и корпоративном секторах авторынка

В январе украинский автопарк пополнили более 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 66% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 34% приобрели юрлица. По сравнению с январем 2025 г. продажи новых легковушек увеличились в частном сегменте авторынка на 20%, а в корпоративном — на 19%. Об этом говорится в сообщении Укравтопрома.