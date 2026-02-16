В январе украинский автопарк пополнили более 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 66% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 34% приобрели юрлица. По сравнению с январем 2025 г. продажи новых легковушек увеличились в частном сегменте авторынка на 20%, а в корпоративном — на 19%. Об этом говорится в сообщении Укравтопрома.
Самые популярные легковые авто в частном и корпоративном секторах авторынка
Какие авто выбирали частные покупатели
- TOYOTA RAV-4 — 268 ед.;
- HYUNDAI Tucson — 159 ед.;
- BYD Leopard 3 — 155 ед.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado — 146 ед.;
- MAZDA CX5 — 126 ед.
Какие авто выбирали юридические лица
- RENAULT Duster — 319 ед;
- PEUGEOT Landtrek — 73 ед.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado — 72 ед.;
- SKODA Octavia — 69 ед.;
- TOYOTA RAV-4 — 66 ед.
Источник: Минфин
Комментарии - 1