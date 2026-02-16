Інфраструктура стала ключовим інвестиційним аргументом на ринку житла — Avalon

Інфраструктура у житлових проєктах перестала бути додатковою опцією і стала ключовим інвестиційним аргументом як для покупців, так і для інвесторів. Вона напряму впливає на ліквідність об'єкта, темпи продажів і здатність проєкту зберігати цінність у довгостроковій перспективі. Про це розповів операційний директор девелоперської компанії Avalon Ярослав Возняк.
За його словами, сучасний девелопмент починається ще на етапі вибору земельної ділянки. Девелопер одразу оцінює транспортну доступність, зв’язок із діловими районами міста та наявність базової інфраструктури — сервісів, магазинів, просторів для щоденного життя. Якщо район не закриває цих потреб, проєкт має компенсувати їх і стати точкою розвитку території.
«Сьогодні ми не можемо дивитися на ділянку лише з позиції квадратних метрів. Важливо розуміти, як живе район, чого йому бракує і яку додаткову цінність проєкт може дати місту», — зазначає Ярослав Возняк.
Фото: Ярослав Возняк
Окрему роль у формуванні якості проєкту відіграє внутрішній простір житлових комплексів. Двори більше не сприймаються як технічна прибудинкова зона. Вони стають місцем для відпочинку, спілкування та відновлення, частиною цілісної екосистеми. У компанії зазначають, що продуманий ландшафт, дорослі рослини та комфортне середовище мають створювати відчуття затишку з перших днів проживання.
«Двір — це простір, який мешканець бачить щодня. Якщо він не формує відчуття якості й спокою, це не компенсується навіть хорошими плануваннями», — пояснює Возняк.
Не менш важливою є й загальна інфраструктура проєкту — наявність сервісів, торговельних зон, коворкінгів, спортивних і рекреаційних просторів. Для сучасного покупця це вже не конкурентна перевага, а очікуваний стандарт, адаптований до класу житла та міського ритму. Люди дедалі частіше обирають не окрему квартиру, а повноцінний сценарій життя.
За словами представника Avalon, саме інфраструктура визначає інвестиційну привабливість житла. Проєкти з продуманою екосистемою швидше знаходять покупців, краще утримують ціну і залишаються актуальними навіть через роки після введення в експлуатацію.
При цьому треба враховувати потреби вже сформованого району. Інтеграція нових проєктів в міське середовище та відсутність конфлікту з існуючою забудовою стають обов’язковими умовами сталого розвитку.
«Інфраструктура сьогодні — це не маркетинг і не тренд. Це фундамент довіри, комфорту та інвестиційної цінності проєкту», — підсумовує Ярослав Возняк.
