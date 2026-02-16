Інфраструктура стала ключовим інвестиційним аргументом на ринку житла — Avalon

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 февраля 2026, 9:30 Читати українською

Інфраструктура стала ключовим інвестиційним аргументом на ринку житла — Avalon

Інфраструктура у житлових проєктах перестала бути додатковою опцією і стала ключовим інвестиційним аргументом як для покупців, так і для інвесторів. Вона напряму впливає на ліквідність об'єкта, темпи продажів і здатність проєкту зберігати цінність у довгостроковій перспективі. Про це розповів операційний директор девелоперської компанії Avalon Ярослав Возняк.

Інфраструктура у житлових проєктах перестала бути додатковою опцією і стала ключовим інвестиційним аргументом як для покупців, так і для інвесторів.

За його словами, сучасний девелопмент починається ще на етапі вибору земельної ділянки. Девелопер одразу оцінює транспортну доступність, зв’язок із діловими районами міста та наявність базової інфраструктури — сервісів, магазинів, просторів для щоденного життя. Якщо район не закриває цих потреб, проєкт має компенсувати їх і стати точкою розвитку території.

«Сьогодні ми не можемо дивитися на ділянку лише з позиції квадратних метрів. Важливо розуміти, як живе район, чого йому бракує і яку додаткову цінність проєкт може дати місту», — зазначає Ярослав Возняк.

Фото: Ярослав Возняк

Окрему роль у формуванні якості проєкту відіграє внутрішній простір житлових комплексів. Двори більше не сприймаються як технічна прибудинкова зона. Вони стають місцем для відпочинку, спілкування та відновлення, частиною цілісної екосистеми. У компанії зазначають, що продуманий ландшафт, дорослі рослини та комфортне середовище мають створювати відчуття затишку з перших днів проживання.

«Двір — це простір, який мешканець бачить щодня. Якщо він не формує відчуття якості й спокою, це не компенсується навіть хорошими плануваннями», — пояснює Возняк.

Не менш важливою є й загальна інфраструктура проєкту — наявність сервісів, торговельних зон, коворкінгів, спортивних і рекреаційних просторів. Для сучасного покупця це вже не конкурентна перевага, а очікуваний стандарт, адаптований до класу житла та міського ритму. Люди дедалі частіше обирають не окрему квартиру, а повноцінний сценарій життя.

За словами представника Avalon, саме інфраструктура визначає інвестиційну привабливість житла. Проєкти з продуманою екосистемою швидше знаходять покупців, краще утримують ціну і залишаються актуальними навіть через роки після введення в експлуатацію.

При цьому треба враховувати потреби вже сформованого району. Інтеграція нових проєктів в міське середовище та відсутність конфлікту з існуючою забудовою стають обов’язковими умовами сталого розвитку.

«Інфраструктура сьогодні — це не маркетинг і не тренд. Це фундамент довіри, комфорту та інвестиційної цінності проєкту», — підсумовує Ярослав Возняк.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами