Сотрудники Apotek Hjärtat, крупнейшей частной сети аптек Швеции, получают $100 за общение с коллегами вне рабочего времени

Одиночество в Швеции стало настолько сильным, что одна компания запустила программу дружбы на рабочем месте, которая выплачивает 100 долларов в год для поддержки социальной деятельности. Сотрудникам Apotek Hjärtat, крупнейшей частной сети аптек Швеции, предоставляется оплачиваемое время в течение рабочего дня для исправления своих отношений, пишет New York Post.

«Френд-кер»

3300 сотрудников сети в 400 магазинах могут отойти от кассы или полок на 15 минут в день или на один час в месяц, чтобы позвонить, спланировать встречу или даже просто пообщаться с коллегой.

Генеральный директор Apotek Hjärtat Моника Магнуссон рассказала изданию, что программа возникла из предыдущих усилий, направленных на обучение фармацевтов распознавать одиночество среди пожилых клиентов, тех, кто задерживался у прилавка слишком долго, просто чтобы поговорить.

Потом пришло осознание: кто заботится о самих работниках? Если одиночество влияло на людей, которым они служили, оно почти наверняка влияло на людей, которые сами их обслуживали.

«Итак, мы сделали еще один шаг вперед», — сказал Магнуссон изданию.

Согласно исследованию, проведенному Statistic Sweden в 2024 году, около 8% взрослых шведов не имеют ни одного близкого друга.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала одиночество как приоритетную глобальную проблему здравоохранения, а значит, социальная изоляция не только эмоционально болезненна, но и физически опасна.

Врачи связывают это с сердечными заболеваниями, депрессией и даже преждевременной смертью.