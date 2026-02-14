Идеальный партнер — это вымысел: ученые развенчали миф о «той самой» второй половинке

В День святого Валентина возникает соблазн поверить, что где-то там есть «Тот единственный»: родственная душа, идеальная пара, человек, с которым тебе суждено быть. На протяжении истории людей всегда привлекала идея о том, что любовь не случайна, пишет BBC.

Древняя Греция и Средневековье

В Древней Греции Платон воображал, что когда-то мы были целостными существами с четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя лицами, настолько сияющими, что Зевс расколол нас пополам; с тех пор каждая половина бродит по земле в поисках своей пропавшей другой, миф, который дает современной родственной душе ее поэтическую родословную и обещание того, что кто-то наконец заставит нас почувствовать себя полноценными.

В Средневековье трубадуры и сказки о короле Артуре переосмыслили это стремление как «куртуазную любовь», пылкую, часто запретную преданность, например преданность Ланселота Гвиневери, в которой рыцарь доказал свою ценность самопожертвованием ради любимой, о которой он мог никогда открыто не заявить.

В эпоху Возрождения такие писатели, как Шекспир, говорили о «влюбленных, не знающих своего счастья», о парах, связанных непреодолимой связью, но разведенных семьей, счастьем или судьбой, будто сама Вселенная написала их историю любви и одновременно отрицала счастливый конец.

В более поздние времена голливудские и любовные романы продали нам сказочные истории любви.

Но что говорят новейшие научные исследования о родственных душах? Существует ли кто-нибудь особенный для нас?

Как мы влюбляемся в «Того единственного»

Вирен Свами, профессор социальной психологии в Университете Англии Раскин (ARU) в Кембридже, проследил наше современное европейское понимание романтической любви к средневековой Европе и тем историям о Камелоте, Ланселоте, Гвиневере и рыцарстве рыцарей круглого стола, распространившихся по всему континенту.

«Эти истории сначала протолкнули идею о том, что вы должны выбрать себе спутника, и этот спутник — на всю жизнь», — говорит он.

«До этого в большей части Европы можно было любить сколько угодно людей, а любовь была текучей и часто не касалась секса».

С течением времени, когда людей вырывают из их сельскохозяйственных общин, а индустриализация разрушает привычные привязанности, они становятся «отчужденными», говорит он. «Они начинают искать кого-то другого, кто бы их спас, спас их от нищеты их жизни».

Современные приложения для знакомств превращают эту историю в алгоритм, который Свами называет «поиском отношений». Поиск родственной души превращается в противоположность тому, что они ищут: «Для многих людей это действительно бездушный опыт».

«Вы ищете партнера… просматриваете, возможно, десятки людей в приложении для знакомств, пока не дойдете до точки, где… Мне нужно остановиться», — говорит он.

Единственный

Джейсон Кэрролл, профессор брачных и семейных исследований в Университете Бригама Янга в США, базирующийся в городе Прово, штат Юта, сочувствует к стремлению «Единственного».

«Мы — существа, руководствующиеся привязанностью», — говорит он. «Мы стремимся к этой связи». Но на своих лекциях он говорит студентам, что им нужно отказаться от идеи родственной души, не отказываясь от желания иметь Единого.

Это звучит как противоречие, но для Кэрролла это разница между судьбой и взяточничеством.

«Родственную душу просто найти. Она уже готова. Но единственная и неповторимая — это то, что два человека создают вместе в течение лет адаптации, извинений и время от времени скрежета зубами», — говорит он.

Ловушка родственной души

Аргументация Кэрролла опирается на десятилетия исследований, которые он обобщил в своем докладе «Ловушка родственной души», значительная часть которых различает то, что психологи называют «убеждениями о судьбе» — идеей о том, что правильные отношения должны быть легкими — и «убеждениями о росте», которые сосредоточены на этом.

В широко цитируемой серии исследований конца 1990-х и начале 2000-х годов, проведенных профессором К. Реймондом Ни из Хьюстонского университета, исследователи обнаружили, что люди, верившие, что отношения «должны быть созданы», гораздо чаще сомневались в своей преданности после конфликта. Имевшие более ориентированные на рост взгляды, как правило, оставались более преданными, даже в дни ссор.

Кэрролл утверждает, что те, кто имеет ориентацию на рост, все еще хотят чего-то особенного, но ожидают тяжелые времена. «Они спрашивают… что они могут сделать, чтобы улучшить свои отношения, добиться прогресса и роста?»

По его мнению, вера в родственную душу — это ловушка — не самая романтика, а ожидание, что любовь никогда не должна быть тяжелой. По его словам, самая «душевная» часть длительных отношений — это не кинематографическое увлечение, а «пребывание в первом ряду не только для демонстрации сильных сторон друг друга, но и… [их] вызовов и слабостей».

«Это достаточно священное место», — говорит он. «Мы знаем об этом только потому, что нам позволили там быть».

По мнению Кэрролла, когда любовь воспринимается как судьба, люди становятся менее желающими выполнять незаметную работу, которая действительно поддерживает любовь. Кэрролл говорит, что ловушка родственной души значительно усложняет отношения, когда они сталкиваются с первым серьезным препятствием.

Когда впервые возникает какая-то борьба, сразу возникает мысль: Ну, я думал, что ты моя родственная душа. Но, возможно, это не так, потому что родственные души не должны решать проблему", — говорит он. Но если отношения должны быть долгосрочными, они никогда не будут просто спуском.

Искра или травма?

Вики Павитт, лондонская коуч-консультант по вопросам любви, часто помогает людям, которые думали, что нашли свою вторую половинку, но обнаруживают, что эта сказка сопровождается эмоциональными манипуляциями, нестабильностью и постоянным чувством тревоги.

«Когда между нами много химии и искры, я думаю, что это иногда может быть связано с раскрытием старых нездоровых моделей поведения, таких как старые раны», — говорит она.

«Человек, который непоследовательный или ведет себя несколько лихорадочно-холодно, может заставить вас почувствовать: „Я не могу дождаться, чтобы увидеть его снова“, но на самом деле он вызывает у вас столько тревоги, что вы хотите большего».

Павитт говорит, что-то, что мы чувствуем как судьбу, может быть тягой нашей нервной системы, когда она осознает что-то, что причинило нам боль, и пытается это исправить — модель, которую терапевты называют травматической связью.

Эта связь может казаться любовью, говорит она, и приводит к тому, что людей магнитно притягивает нездоровая динамика, потому что они знакомы, а не потому, что идеально подходят друг другу.

Одно из часто цитируемых исследований принадлежит канадским психологам Дональду Даттону и Сьюзен Пейнтеру. В исследовании, опубликованном в 1993 году во время их обучения в Университете Британской Колумбии, они наблюдали за 75 женщинами после того, как они расстались с партнерами, совершающими насилие.

Команда измерила, как сильно женщины все еще чувствуют привязанность к своим бывшим, и сравнила это с тем, какими были их отношения раньше.

Они обнаружили, что самые крепкие связи были не у женщин, постоянно подвергавшихся насилию, а у тех, чьи партнеры чередовали то шарм, то жестокость.

Даттон и Пейнтер утверждают, что эта травматичная связь помогает объяснить, почему люди могут испытывать магнитное тяготение к отношениям, которые объективно для них плохи — потому что сочетание опасности и привязанности знакомо, а не потому, что оно полезно.

Именно это отличие Павитт пытается обнаружить в коучинге: «Речь идет о том, чтобы разобраться, химия, которую вы чувствуете, показывает мне, что этот человек совместим со мной, или это знакомое чувство тревоги».

«На своем языке я никогда не говорю о родственных душах», — говорит она. «Лично я не верю, что для каждого есть один человек… но я верю, что мы становимся „тем единственным“ для кого-то».

Настоящая химия

Если исключение существования родственной души звучит неромантично, биология влечения указывает на то же.

Гормональные контрацептивы могут незаметно изменять отношение партнеров друг к другу. Исследования показывают, что таблетки, сглаживающие естественные приливы и отливы фертильности, могут смягчать изменения во влечении, обычно происходящие в течение менструального цикла, потенциально изменяя первоначальный выбор партнера.

Одно большое исследование, охватившее 365 гетеросексуальных пар, показало, что сексуальное удовлетворение женщин было выше, когда их текущий контрацептивный статус соответствовал тому, который был на момент первого выбора партнера, намекающего на то, что изменения в использовании таблеток могут изменить восприятие партнера. Эти эффекты незначительны, но могут помочь объяснить странные изменения химии взаимодействия у некоторых пар со временем.

Если гормоны и таблетки могут склонить того, кто чувствует себя «единственным», тогда становится труднее утверждать, что существует единственное заранее определенное совпадение — и здесь на помощь приходят математики.

Единственный, но не единственный

Психология и биология предлагают один способ осмысления «Единственного», но математика предлагает другой.

Доктор Грег Лео, экономист из Университета Вандербильта в Нашвилле, штат Теннесси, разработал алгоритм совместимости. Он обнаруживает, что у вас может быть не только единица, но и много единиц.

В своей статье «Сопоставление родственных душ» в журнале «Public Economic Theory» каждый участник смоделировал компьютером пул знакомств, где тысячи цифровых пользователей ранжируют друг друга. Его алгоритм выбирает «родственные души первого порядка»: пары, которые выбирают друг друга в стабильной паре. Он удаляет их и запускает процесс еще раз с оставшимися, и вы получаете родственные души второго порядка, и так далее.

В его симуляциях очень редко кто-то имел общий первый выбор; но многие люди имели второй или третий выбор. В этом сценарии пара считается счастливой, если каждый находится ближе к вершине списка другого, и ни один из них не может найти кого-то, кому бы он и этот другой человек предпочли больше.

Возможно, это лишь подсчет цифр, но алгоритм любви подсказывает нам, что существует много жизнеспособных партнеров, а не только Единственный.

Как же пара может совместно создавать своих Единственных?

Джеки Гебб, профессор социологии и интимных отношений в Открытом университете, оценила это в своем проекте «Неизменная любовь», опубликованном в журнале «Социология» в 2015 году.

В исследовании было опрошено около 5000 человек, а затем проведено детальное, порой навязчивое наблюдение за 50 парами, сочетая статистику с дневниками, интервью и «картами эмоций» происходящего дома.

Когда она спрашивала людей, что заставляет их чувствовать себя ценными, это были не предложения свадьбы на закате или неожиданные поездки в Париж.

Это были «неожиданные подарки, внимательные жесты и доброта в виде чашки чая в постели». Подогрев машины холодным утром. Сбор полевых цветов и их размещение в вазе. Делилась частной улыбкой на вечеринке.

Количественно то, что она описывает это как «ежедневные внимательные действия», оказалось гораздо более мощным, чем грандиозные романтические жесты.

В ее опросе 22% матерей и 20% бездетных женщин назвали такие незначительные жесты одной из двух вещей, заставлявших их чувствовать себя ценными — больше, чем громкие вечеринки или дорогие подарки.

Удовлетворение отношениями в данных касалось не столько денег или романтики, сколько интимных знаний пары и их проявления в повседневной жизни.

В дневнике одной молодой пары, который им дали для проекта, Сумайра описывает возвращение своего партнера домой, ужин, который она приготовила, объятия в коридоре, то, как они вместе едят за столом.

«Это идеально», — пишет она в своем исследовательском дневнике. «Только мы и еда. Чего еще я могу желать?

Затем происходит спонтанный танец в гостиной, прогулка по высокой траве, где она боится тьмы, и фотография, которая так нравится ее партнеру, что он делает ее фоном на своем телефоне.

Это читается как отличная повседневная история, а не сказка: не хрустальные ботиночки, а резиновые сапоги.

Однако Гебб отмечает, что через нежность переплетаются финансовые заботы, семейные обязательства и история депрессии, с которыми пара учится справляться вместе.

«Чувство родственной души здесь не парит над жизнью; оно создается, шаг за шагом, жизнью, тем, как пар справляется с этим давлением», — говорит она.

Ужин в День святого Валентина

Наука не ворует романтики — она скорее помогает ей расцветать, как в хорошие, так и в плохие времена, утверждает Кэрролл.

«Мне вполне комфортно со стремлением быть в уникальных особых отношениях, если мы помним, что их нужно создавать», — говорит он.

Павитт считает, что «это нормально, даже полезно верить, что твой человек где-то существует, если ты знаешь, что есть много людей, с которыми можно установить действительно отличную связь, и перестать ожидать от кого-то совершенства».

Что касается родственных душ, наука указывает на парадокс. Люди, которые строят отношения, чувствующие себя уникально «назначенными», часто перестали ждать судьбы, вернулся к несовершенному человеку перед собой и, по сути, сказал: стоит ли нам что-то из этого сделать?