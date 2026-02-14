Multi от Минфин
українська
14 февраля 2026, 14:38

Месяцы без помощи и дефицит лекарства: с чем сталкиваются семьи детей с инвалидностью

Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев провел встречу с мамами, воспитывающими детей с инвалидностью, а также представителями общественных объединений по законопроекту № 14191, который призван обновить систему социальной поддержки таких семей.

Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев провел встречу с мамами, воспитывающими детей с инвалидностью, а также представителями общественных объединений по законопроекту № 14191, который призван обновить систему социальной поддержки таких семей.

Основные вызовы, о которых говорят родители

Задержки с назначением и выплатой пособия

Даже в случаях пожизненной инвалидности семьи вынуждены месяцами ждать назначения или возобновления выплат.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основные вызовы, о которых говорят родители

  • Задержки с назначением и выплатой пособия

Даже в случаях пожизненной инвалидности семьи вынуждены месяцами ждать назначения или возобновления выплат. Это создает финансовые разрывы и дополнительный стресс для семей, которые и так находятся в сложном положении.

  • Отсутствие доступных жизненно необходимых лекарств

Часть препаратов, в частности для лечения эпилепсии и других тяжелых состояний, либо не зарегистрированы в Украине, либо не закупаются государством. Родители вынуждены покупать их за свой счет, иногда через неофициальные каналы.

  • Недостаточное финансирование реабилитации

По государственной программе, реализуемой в соответствии с постановлением Кабмина № 309, фактическая стоимость реабилитационных услуг часто не покрывается. Это делает невозможным системную и непрерывную реабилитацию детей.

  • Цифровые барьеры по достижении 18 лет

Совершеннолетние лица с инвалидностью часто теряют доступ к электронным сервисам и не могут подавать заявления онлайн. Семьи вынуждены возвращаться к бумажным процедурам и бюрократии.

  • Отсутствие услуги «временного отдыха» для родителей

Родители, осуществляющие уход 24/7, не имеют гарантированной возможности краткосрочной передышки. Это приводит к физическому и психологическому выгоранию.

  • Нехватка центров дневного пребывания и специализированных учебных заведений

После завершения базового образования дети и взрослые с тяжелыми формами инвалидности часто остаются дома без возможностей развития, социализации и поддержки.

  • Недостаточное информирование о правах и программах поддержки

Из-за отсутствия системных информационных кампаний многие семьи не знают об имеющихся государственных программах и не пользуются гарантированной помощью.

Что предполагает законопроект

Законопроект № 14191 направлен на обновление подходов к социальной поддержке семей с детьми с инвалидностью и устранение наиболее болезненных проблем в этой сфере. Документ находится на рассмотрении профильного парламентского комитета. Ожидается, что он может быть вынесен во второе чтение уже в марте.

Инициаторы отмечают: государство должно стать для таких семей опорой, а не дополнительным барьером. Вопрос поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, нуждается в комплексном подходе и консолидированной позиции парламента.

Для десятков тысяч украинских семей это не просто законодательная инициатива — шанс на более стабильную и достойную жизнь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
