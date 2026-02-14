Multi от Минфин
14 февраля 2026, 13:11 Читати українською

Meta запатентовала ИИ, которая может имитировать активность пользователя в соцсетях — в том числе после его смерти

Компания Meta в декабре 2025 года получила патент на большую языковую модель для имитации активности человека в социальных сетях во время его отсутствия, сообщает Business Insider.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На что способна модель

Издание ознакомилось с патентом, где основным автором технологии указан технический директор компании Эндрю Босворт. Заявку на патент подали в 2023 году.

В патенте сказано, что языковая модель имитирует действия пользователя, когда он «берет длительный перерыв» или «если пользователь умер». По сути, пишет издание, технология подразумевает создание цифрового клона пользователя на основе накопленных персональных данных, включая его активность на платформе: комментарии, лайки и контент, который он публиковал.

С помощью этой информации клон понимает, как человек будет вести себя в соцсетях, и может имитировать это поведение: поддерживать активность в профиле, лайкать, комментировать, отвечать на сообщения. Патент также затрагивает возможность имитации голосовых и видеозвонков.

В документах разработчики объяснили, зачем такая технология может быть нужна пользователям. Авторы патента считают, что технология может быть полезна для блогеров, которые зарабатывают на контенте и хотят отдохнуть от ведения соцсетей.

Также она будет полезна, если пользователь умрет, поскольку смерть инфлюенсера повлияет на его подписчиков, говорят авторы технологии. «Влияние на пользователей гораздо более серьезное и постоянное, если этот пользователь умер и никогда не сможет вернуться на платформу социальной сети», — говорится в патенте.

В Meta заявили журналистам, что пока не собираются использовать эту технологию, а само получение патента не всегда означает, что компания будет заниматься разработкой, внедрением или использованием технологии.

Что говорят эксперты

Эксперты, опрошенные Business Insider, отмечают, что подобные технологии затрагивают не только правовые, но и этические и философские аспекты. Они в том числе обеспокоены влиянием таких инструментов на процесс переживания горя и утраты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
