Супербогатые американцы массово инвестируют в безопасность: особняки становятся крепостями

Супербогатые американцы, напуганные участившимися случаями насилия, начали вкладывать крупные суммы в системы безопасности своих домов, превращая особняки в неприступные крепости. Как пишет The Wall Street Journal, ведомые страхом, состоятельные люди тратят миллионы долларов на вооруженную охрану, бункеры и даже рвы, стремясь защитить себя от злоумышленников.

Королевский уровень безопасности

Меры безопасности, некогда характерные для резиденций президентов и членов королевских семей — бронированные комнаты, биометрические системы доступа, лазерные периметральные датчики, — становятся стандартом для элитного жилья, пишет газета. Вооруженные охранные группы патрулируют закрытые анклавы, а технологические компании внедряют системы предиктивного обнаружения угроз, разработанные специально для сверхбогатых клиентов.

По данным Coldwell Banker Realty, в 45% элитных домов, проданных в 2025 году, упоминались параметры конфиденциальности и безопасности против 38% годом ранее.

По данным опроса Goldman Sachs Ayco, число компаний, предлагающих услуги личной охраны топ-менеджерам, выросло в прошлом году на 10% к 2023 году, а 27% работодателей предоставляют руководителям услуги защиты жилья — максимум с 2003 года.

По словам Эндрю Кеннеди из проектно-строительной компании Blue Heron, в Лас-Вегасе клиенты тратят от $100 тысяч до $1,5 млн на системы безопасности, включая бронированные комнаты и бункеры.

В элитном кондоминиуме Delmore в Серфсайде (архитектура бюро Захи Хадид, стоимость квартир — до $200 млн) застройщик привлек охранную фирму Active Security Consulting, основанную бывшим снайпером-разведчиком морской пехоты США и работавшую с Минобороны и президентами. Риелторы отмечают, что владельцы нескольких домов направляют группы безопасности для предварительного осмотра объектов, а часть клиентов вооружает личную охрану.

Конец эпохи анонимности

Как пишет WSJ, рост тревожности связан с серией громких преступлений, в частности — взломов домов знаменитостей и спортсменов. Так, недавно группе граждан Чили были предъявлены обвинения в кражах более чем на $2 млн у игроков NFL, включая Трэвиса Келси и Патрика Махоумса.

Игрок «Майами Долфинс» Туа Таговайлоа признался, что нанял вооруженную охрану на время выездов команды. В дома Брэда Питта и Николь Кидман также проникали злоумышленники.

Агент по недвижимости из Майами Дэнни Херцберг из компании Coldwell Banker Realty говорит, что начал замечать повышенное внимание к вопросам безопасности в 2020 году, когда в первые дни пандемии COVID-19 высокопоставленные руководители переезжали из Нью-Йорка в Майами.

Но после убийства генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона в 2024 году на Манхэттене и стрельбы в июле 2025 года в офисной башне на Парк-авеню, в результате которой погибли исполнительный директор Blackstone Уэсли Лепатнер и еще несколько человек, ситуация усугубилась.

Огромный объем личной информации, доступной в интернете, усилил беспокойство состоятельных людей. А повсеместное распространение социальных сетей лишило их той анонимности, на которую они когда-то полагались:

«До широкого распространения социальных сетей никто, за редким исключением, не знал ни имен, ни внешности большинства руководителей компаний, будь то в сфере прямых инвестиций, финансов или технологий, — говорит Герцберг. — Теперь люди следят за ними».

По его словам, сайты отслеживания частных самолетов, которые позволяют любому желающему следить за перемещением частных воздушных судов в режиме реального времени, «вызвали ужас в среде состоятельных людей».

Рвы, колючки и бункеры

Уровень защиты самих домов все чаще напоминает декорации «Миссии невыполнима». WSJ приводит пример особняка стоимостью $15 млн, созданного предпринимателем Дэвидом Уидерхорном. В доме площадью около 800 кв. м установлены 32 камеры уровня казино с ИИ-распознаванием лиц и автомобилей, а периметр защищен лазерной системой обнаружения вторжений.

Входная дверь из цельной стали толщиной три дюйма (около 7,5 см) оснащена 13 засовами, а ландшафтный дизайн выполняет функцию физического барьера: по краю участка высажены померанцевые деревья — декоративные горькие апельсины с колючками длиной до 10 см, размещенные в массивных бетонных кадках. Сразу за ними, отделяя дом от улицы, расположен ров. При попытке проникновения срабатывают сирены, автоматически вызывается полиция, а интерьерная подсветка меняет цвет на красный.

Самая укрепленная часть дома — скрытая железобетонная «безопасная комната» с 900-килограммовой бронированной дверью и системой фильтрации воздуха, построенная по стандартам Инженерного корпуса армии США. На пуленепробиваемое «умное» стекло ушло около $1 млн, еще более $1 млн — на входные системы безопасности.

Среди других решений безопасности, которые используются в домах богатых людей в США, — биометрический доступ с распознаванием лиц и сканированием радужной оболочки глаз, собаки-охранники стоимостью до $175 тысяч, а также бронированные внедорожники вроде модифицированного Land Rover Defender с дымовой завесой и перцовыми распылителями в зеркалах.