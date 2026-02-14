Рекордные $29,1 млрд: сколько в этом году потратят на День влюбленных

Ожидается, что потребительские расходы в День святого Валентина достигнут рекордных $29,1 миллиарда. Эта сумма превышает предыдущий рекорд в $27,5 миллиарда, установленный в 2025 году. Об этом говорится в ежегодном опросе, опубликованном Национальной федерацией розничной торговли и Prosper Insights & Analytics.

Сколько планируют тратить на праздник

Покупатели планируют потратить в среднем рекордные $199,78 на подарки, что больше $188,81 в прошлом году и превышает предыдущий рекорд в $196,31, установленный в 2020 году.

«Значительная часть этого роста обусловлена ​​покупателями со средним и высоким уровнем дохода, расширяющими свои списки подарков, включая друзей, коллег и даже домашних животных, кроме близких», — сказала вице-президент NRF по промышленности и потребительской аналитике Кэтрин Каллен.

Более половины (55%) потребителей планируют праздновать День святого Валентина в этом году. Большинство празднующих (83%) планируют приобрести подарок для второй половинки, а расходы на подарки для романтических партнеров, как ожидается, составят $14,5 миллиарда.

Еще 58% планируют приобрести подарки другим членам семьи, таким как дети, родители или братья и сестры, на общую сумму $4,5 миллиарда.

Кроме близких людей и членов семьи, треть (33%) потребителей планируют покупать подарки для друзей ($2,4 миллиарда). Еще 27% приобретут подарки для одноклассников и учителей своих детей ($2,2 миллиарда), а 21% — для коллег ($1,7 миллиарда).

Кроме того, рекордные 35% потребителей планируют приобрести подарки в День святого Валентина для своих домашних животных в этом году, на общую сумму $2,1 миллиарда по сравнению с $1,7 миллиарда в 2025 году.

Что дарят чаще всего

Конфеты остаются самым популярным подарком в День святого Валентина, 56% потребителей планируют приобрести их.

Другие популярные подарки включают в себя цветы (41%), поздравительные открытки (41%), вечернее свидание (39%) и ювелирные изделия (25%).

Однако ожидается, что покупатели потратят больше всего — в общей сложности $7 миллиардов — на ювелирные изделия, дальше идут $6,3 миллиарда на вечернее свидание, $3,5 миллиарда на одежду и $3,1 миллиарда на цветы.