українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
14 февраля 2026, 10:04

Рекордные $29,1 млрд: сколько в этом году потратят на День влюбленных

Ожидается, что потребительские расходы в День святого Валентина достигнут рекордных $29,1 миллиарда. Эта сумма превышает предыдущий рекорд в $27,5 миллиарда, установленный в 2025 году. Об этом говорится в ежегодном опросе, опубликованном Национальной федерацией розничной торговли и Prosper Insights & Analytics.

Ожидается, что потребительские расходы в День святого Валентина достигнут рекордных $29,1 миллиарда.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько планируют тратить на праздник

Покупатели планируют потратить в среднем рекордные $199,78 на подарки, что больше $188,81 в прошлом году и превышает предыдущий рекорд в $196,31, установленный в 2020 году.

«Значительная часть этого роста обусловлена ​​покупателями со средним и высоким уровнем дохода, расширяющими свои списки подарков, включая друзей, коллег и даже домашних животных, кроме близких», — сказала вице-президент NRF по промышленности и потребительской аналитике Кэтрин Каллен.

Более половины (55%) потребителей планируют праздновать День святого Валентина в этом году. Большинство празднующих (83%) планируют приобрести подарок для второй половинки, а расходы на подарки для романтических партнеров, как ожидается, составят $14,5 миллиарда.

Еще 58% планируют приобрести подарки другим членам семьи, таким как дети, родители или братья и сестры, на общую сумму $4,5 миллиарда.

Кроме близких людей и членов семьи, треть (33%) потребителей планируют покупать подарки для друзей ($2,4 миллиарда). Еще 27% приобретут подарки для одноклассников и учителей своих детей ($2,2 миллиарда), а 21% — для коллег ($1,7 миллиарда).

Кроме того, рекордные 35% потребителей планируют приобрести подарки в День святого Валентина для своих домашних животных в этом году, на общую сумму $2,1 миллиарда по сравнению с $1,7 миллиарда в 2025 году.

Что дарят чаще всего

Конфеты остаются самым популярным подарком в День святого Валентина, 56% потребителей планируют приобрести их.

Другие популярные подарки включают в себя цветы (41%), поздравительные открытки (41%), вечернее свидание (39%) и ювелирные изделия (25%).

Однако ожидается, что покупатели потратят больше всего — в общей сложности $7 миллиардов — на ювелирные изделия, дальше идут $6,3 миллиарда на вечернее свидание, $3,5 миллиарда на одежду и $3,1 миллиарда на цветы.

Как и в последние годы, главным местом для покупок остается онлайн (38%), далее следуют универмаги (35%), дискаунтеры (30%) и специализированные магазины (21%).

Среди тех, кто не планирует отмечать День святого Валентина, почти треть (31%) все же планирует отметить это событие каким-то образом. Популярные мероприятия включают в себя расходование денег на подарок или уход за собой, или планирование встречи или прогулки с друзьями и членами семьи.

Методика опроса

В опросе 7791 взрослого потребителя опросили об их планах по покупкам в День святого Валентина. Оно проводилось со 2 по 8 января, и его погрешность составляет плюс-минус 1,1 процентного пункта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
