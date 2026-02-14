Ожидается, что потребительские расходы в День святого Валентина достигнут рекордных $29,1 миллиарда. Эта сумма превышает предыдущий рекорд в $27,5 миллиарда, установленный в 2025 году. Об этом говорится в ежегодном опросе, опубликованном Национальной федерацией розничной торговли и Prosper Insights & Analytics.
Рекордные $29,1 млрд: сколько в этом году потратят на День влюбленных
Сколько планируют тратить на праздник
Покупатели планируют потратить в среднем рекордные $199,78 на подарки, что больше $188,81 в прошлом году и превышает предыдущий рекорд в $196,31, установленный в 2020 году.
«Значительная часть этого роста обусловлена покупателями со средним и высоким уровнем дохода, расширяющими свои списки подарков, включая друзей, коллег и даже домашних животных, кроме близких», — сказала вице-президент NRF по промышленности и потребительской аналитике Кэтрин Каллен.
Более половины (55%) потребителей планируют праздновать День святого Валентина в этом году. Большинство празднующих (83%) планируют приобрести подарок для второй половинки, а расходы на подарки для романтических партнеров, как ожидается, составят $14,5 миллиарда.
Еще 58% планируют приобрести подарки другим членам семьи, таким как дети, родители или братья и сестры, на общую сумму $4,5 миллиарда.
Кроме близких людей и членов семьи, треть (33%) потребителей планируют покупать подарки для друзей ($2,4 миллиарда). Еще 27% приобретут подарки для одноклассников и учителей своих детей ($2,2 миллиарда), а 21% — для коллег ($1,7 миллиарда).
Кроме того, рекордные 35% потребителей планируют приобрести подарки в День святого Валентина для своих домашних животных в этом году, на общую сумму $2,1 миллиарда по сравнению с $1,7 миллиарда в 2025 году.
Что дарят чаще всего
Конфеты остаются самым популярным подарком в День святого Валентина, 56% потребителей планируют приобрести их.
Другие популярные подарки включают в себя цветы (41%), поздравительные открытки (41%), вечернее свидание (39%) и ювелирные изделия (25%).
Однако ожидается, что покупатели потратят больше всего — в общей сложности $7 миллиардов — на ювелирные изделия, дальше идут $6,3 миллиарда на вечернее свидание, $3,5 миллиарда на одежду и $3,1 миллиарда на цветы.
Как и в последние годы, главным местом для покупок остается онлайн (38%), далее следуют универмаги (35%), дискаунтеры (30%) и специализированные магазины (21%).
Среди тех, кто не планирует отмечать День святого Валентина, почти треть (31%) все же планирует отметить это событие каким-то образом. Популярные мероприятия включают в себя расходование денег на подарок или уход за собой, или планирование встречи или прогулки с друзьями и членами семьи.
Методика опроса
В опросе 7791 взрослого потребителя опросили об их планах по покупкам в День святого Валентина. Оно проводилось со 2 по 8 января, и его погрешность составляет плюс-минус 1,1 процентного пункта.
