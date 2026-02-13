Военные ставили на войну: в Израиле арестовали резервистов за инсайдерские ставки на Polymarket

Служба безопасности Израиля разоблачила группу лиц, среди которых были армейские резервисты, которые использовали секретную военную информацию для обогащения на платформах прогнозирования. Подозреваемые делали ставки на ход боевых действий и ракетных ударов, используя данные, полученные во время службы. Об этом сообщает The Wall Street Journal 13 февраля.

Инсайд ценой в безопасность государства

Израильская служба внутренней безопасности Шин-Бет (Shin Bet) заявила, что задержанные использовали служебное положение для получения выгоды на платформе Polymarket. Этот сервис позволяет пользователям делать ставки криптовалютой на вероятность будущих событий — от экономических показателей до результатов военных конфликтов.

Одному из резервистов и гражданскому лицу уже предъявлены официальные обвинения в совершении тяжких преступлений против безопасности, взяточничестве и препятствовании правосудию. Имена задержанных спецслужба не разглашает.

Подозрительные выигрыши

Расследование началось после того, как израильские СМИ обратили внимание на аномально точные прогнозы на Polymarket. В прошлом году неизвестный пользователь под ником ricosuave666 безошибочно предсказал временные рамки 12-дневной войны между Израилем и Ираном.

Трейдер точно указал даты начала атаки и момент, когда Израиль объявит о завершении операции. Этот аккаунт заработал более 150 000 долларов, после чего «залег на дно» на полгода. В прошлом месяце активность возобновилась — пользователь снова начал ставить на новые удары Израиля по Ирану.

Рынок прогнозов или площадка для шпионов?

Polymarket и его конкурент Kalshi позиционируют себя как инструменты, где «мудрость толпы» позволяет предсказывать будущее. Однако критики утверждают, что такие платформы превращаются в казино для инсайдеров.

Это не первый случай подозрительной активности:

В декабре трейдер 0xafEe заработал 1,2 млн долларов на ставках по самым популярным поисковым запросам Google в 2025 году.

Другой пользователь выиграл 400 000 долларов, поставив на отстранение Николаса Мадуро от должности лидера Венесуэлы всего за пять часов до ночных взрывов в Каракасе.

Американские юристы отмечают, что аресты в Израиле стали первым известным случаем уголовного преследования за инсайдерскую торговлю на рынках предсказаний.