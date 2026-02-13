Служба безопасности Израиля разоблачила группу лиц, среди которых были армейские резервисты, которые использовали секретную военную информацию для обогащения на платформах прогнозирования. Подозреваемые делали ставки на ход боевых действий и ракетных ударов, используя данные, полученные во время службы. Об этом сообщает The Wall Street Journal 13 февраля.
Военные ставили на войну: в Израиле арестовали резервистов за инсайдерские ставки на Polymarket
Инсайд ценой в безопасность государства
Израильская служба внутренней безопасности Шин-Бет (Shin Bet) заявила, что задержанные использовали служебное положение для получения выгоды на платформе Polymarket. Этот сервис позволяет пользователям делать ставки криптовалютой на вероятность будущих событий — от экономических показателей до результатов военных конфликтов.
Одному из резервистов и гражданскому лицу уже предъявлены официальные обвинения в совершении тяжких преступлений против безопасности, взяточничестве и препятствовании правосудию. Имена задержанных спецслужба не разглашает.
Подозрительные выигрыши
Расследование началось после того, как израильские СМИ обратили внимание на аномально точные прогнозы на Polymarket. В прошлом году неизвестный пользователь под ником ricosuave666 безошибочно предсказал временные рамки 12-дневной войны между Израилем и Ираном.
Трейдер точно указал даты начала атаки и момент, когда Израиль объявит о завершении операции. Этот аккаунт заработал более 150 000 долларов, после чего «залег на дно» на полгода. В прошлом месяце активность возобновилась — пользователь снова начал ставить на новые удары Израиля по Ирану.
Рынок прогнозов или площадка для шпионов?
Polymarket и его конкурент Kalshi позиционируют себя как инструменты, где «мудрость толпы» позволяет предсказывать будущее. Однако критики утверждают, что такие платформы превращаются в казино для инсайдеров.
Это не первый случай подозрительной активности:
- В декабре трейдер 0xafEe заработал 1,2 млн долларов на ставках по самым популярным поисковым запросам Google в 2025 году.
- Другой пользователь выиграл 400 000 долларов, поставив на отстранение Николаса Мадуро от должности лидера Венесуэлы всего за пять часов до ночных взрывов в Каракасе.
Американские юристы отмечают, что аресты в Израиле стали первым известным случаем уголовного преследования за инсайдерскую торговлю на рынках предсказаний.
