Курсы доллара и евро почти не изменились в пятницу, 13 февраля, во время торгов на межбанке. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Курс валют: межбанк, НБУ, обменники
|
Открытие 13 февраля
|
Закрытие 13 февраля
|
Изменения
|
43,09/43,12
|
43,07/43,10
|

|
51,11/51,12
|
51,09/51,11
|

Официальный курс: доллар — 42,99 грн, евро — 51,03 грн.
Средний курс в банках: 43,10−43,19 грн/доллар, 51,30−51,47 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,07−43,10, евро — 51,30−51,47 грн.
Источник: Минфин
