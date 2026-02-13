Bitunix запускает кампанию ко Дню святого Валентина с подарками и конкурсом на 810 000 USDT

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 февраля 2026, 17:00 Читати українською

Bitunix запускает кампанию ко Дню святого Валентина с подарками и конкурсом на 810 000 USDT

Одна из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире, Bitunix, отмечает День святого Валентина специальной ограниченной по времени кампанией, которая объединяет роскошные призы, торговые соревнования и возможности управления капиталом. Кампания проходит с 13 по 28 февраля 2026 года, открыта для пользователей по всему миру и предлагает несколько способов участия и выигрыша.

Одна из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире, Bitunix, отмечает День святого Валентина специальной ограниченной по времени кампанией, которая объединяет роскошные призы, торговые соревнования и возможности управления капиталом.

Роскошные награды через розыгрыши

В центре кампании — счастливый розыгрыш, в рамках которого пользователи могут выиграть как физические люксовые товары, так и криптовалютные вознаграждения. Выполняя простые задания, такие как регистрация в кампании, пополнение счета или совершение сделок, участники зарабатывают Love Crystals, которые можно использовать для участия в розыгрышах.

Среди призов — часы Cartier, поясные сумки Gucci, шарфы Louis Vuitton, а также награды в USDT. В течение кампании запланировано несколько дат проведения розыгрышей. Победители физических призов могут выбрать получение самого предмета либо его эквивалента в USDT.

Этот контент поддерживается только в Lark Docs.

Больше активности — больше шансов

Heartbeat Stones можно зарабатывать за торговую активность, приглашение друзей и социальный шеринг. Чем выше объем торговли контрактами, тем больше попыток участия открывается, что дает активным пользователям дополнительные шансы на выигрыш. Реферальные вознаграждения начисляются, когда приглашенные пользователи регистрируются, пополняют счет и начинают торговать.

Торговый конкурс с призовым фондом 810 000 USDT

Помимо розыгрышей, Bitunix проводит индивидуальный торговый конкурс с общим призовым фондом до 810 000 USDT.

80% наград распределяется по лидерборду торгового объема, а оставшиеся 20% — по лидерборду PNL%.

Конкурс открыт для пользователей, соответствующих базовым требованиям участия. Рейтинги обновляются каждые 15 минут на протяжении всей кампании.

Инвестиционные продукты с высокой доходностью

В рамках кампании ко Дню святого Валентина Bitunix также выделяет отдельные продукты по управлению капиталом с доходностью до214%, предлагая пользователям альтернативу торговле.

Простое участие и прозрачные правила

Награды по счастливым розыгрышам будут объявляться и распределяться в тот же день в рамках трех дат розыгрышей в течение кампании. Вознаграждения торгового конкурса будут распределены в течение семи дней после завершения кампании.

Для получения полной информации, правил участия и поддержки пользователи могут посетить страницу кампании Bitunix.

О Bitunix

Bitunix — это глобальная криптовалютная деривативная биржа, которой доверяют более 3 миллионов пользователей из более чем 100 стран. Платформа ориентирована на обеспечение прозрачной, соответствующей требованиям и безопасной торговой среды для каждого пользователя. Bitunix предлагает быструю регистрацию и удобную систему верификации с обязательным KYC для повышения уровня безопасности и соответствия нормативным требованиям. Благодаря стандартам глобальной защиты, включая Proof of Reserves (PoR) и Bitunix Care Fund, платформа ставит во главу угла доверие пользователей и безопасность средств. Графическая система K-Line Ultra обеспечивает удобный торговый опыт как для новичков, так и для профессионалов, а кредитное плечо до 200x и глубокая ликвидность делают Bitunix одной из самых динамичных платформ на рынке.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами