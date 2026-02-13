Bitunix запускает кампанию ко Дню святого Валентина с подарками и конкурсом на 810 000 USDT

Одна из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире, Bitunix , отмечает День святого Валентина специальной ограниченной по времени кампанией, которая объединяет роскошные призы, торговые соревнования и возможности управления капиталом. Кампания проходит с 13 по 28 февраля 2026 года, открыта для пользователей по всему миру и предлагает несколько способов участия и выигрыша.

Роскошные награды через розыгрыши

В центре кампании — счастливый розыгрыш, в рамках которого пользователи могут выиграть как физические люксовые товары, так и криптовалютные вознаграждения. Выполняя простые задания, такие как регистрация в кампании, пополнение счета или совершение сделок, участники зарабатывают Love Crystals, которые можно использовать для участия в розыгрышах.

Среди призов — часы Cartier, поясные сумки Gucci, шарфы Louis Vuitton, а также награды в USDT. В течение кампании запланировано несколько дат проведения розыгрышей. Победители физических призов могут выбрать получение самого предмета либо его эквивалента в USDT.

Этот контент поддерживается только в Lark Docs.

Больше активности — больше шансов

Heartbeat Stones можно зарабатывать за торговую активность, приглашение друзей и социальный шеринг. Чем выше объем торговли контрактами, тем больше попыток участия открывается, что дает активным пользователям дополнительные шансы на выигрыш. Реферальные вознаграждения начисляются, когда приглашенные пользователи регистрируются, пополняют счет и начинают торговать.

Торговый конкурс с призовым фондом 810 000 USDT

Помимо розыгрышей, Bitunix проводит индивидуальный торговый конкурс с общим призовым фондом до 810 000 USDT.

80% наград распределяется по лидерборду торгового объема, а оставшиеся 20% — по лидерборду PNL%.

Конкурс открыт для пользователей, соответствующих базовым требованиям участия. Рейтинги обновляются каждые 15 минут на протяжении всей кампании.

Инвестиционные продукты с высокой доходностью

В рамках кампании ко Дню святого Валентина Bitunix также выделяет отдельные продукты по управлению капиталом с доходностью до214%, предлагая пользователям альтернативу торговле.

Простое участие и прозрачные правила

Награды по счастливым розыгрышам будут объявляться и распределяться в тот же день в рамках трех дат розыгрышей в течение кампании. Вознаграждения торгового конкурса будут распределены в течение семи дней после завершения кампании.

Для получения полной информации, правил участия и поддержки пользователи могут посетить страницу кампании Bitunix.

О Bitunix

Bitunix — это глобальная криптовалютная деривативная биржа, которой доверяют более 3 миллионов пользователей из более чем 100 стран. Платформа ориентирована на обеспечение прозрачной, соответствующей требованиям и безопасной торговой среды для каждого пользователя. Bitunix предлагает быструю регистрацию и удобную систему верификации с обязательным KYC для повышения уровня безопасности и соответствия нормативным требованиям. Благодаря стандартам глобальной защиты, включая Proof of Reserves (PoR) и Bitunix Care Fund, платформа ставит во главу угла доверие пользователей и безопасность средств. Графическая система K-Line Ultra обеспечивает удобный торговый опыт как для новичков, так и для профессионалов, а кредитное плечо до 200x и глубокая ликвидность делают Bitunix одной из самых динамичных платформ на рынке.