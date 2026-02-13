Multi от Минфин
13 февраля 2026, 16:13 Читати українською

Инфляция в США упала до минимума с мая: цены растут медленнее, чем ожидалось

Потребительские цены в Соединенных Штатах в январе 2026 года росли более медленными темпами, чем прогнозировали аналитики. Годовой уровень инфляции снизился до 2,4%, что стало самым низким показателем с мая прошлого года. Для сравнения, в предыдущие два месяца этот показатель держался на уровне 2,7%. Об этом сообщает Бюро статистики труда США 13 февраля.

Потребительские цены в Соединенных Штатах в январе 2026 года росли более медленными темпами, чем прогнозировали аналитики.

Общая картина: почему замедляются цены

Фактические данные оказались лучше ожиданий рынка, который готовился к показателю в 2,5%. Такое замедление в значительной степени объясняется так называемым «эффектом базы»: высокие показатели инфляции, зафиксированные год назад, больше не учитываются в годовом расчете, что автоматически снижает общую цифру.

В месячном измерении (январь к декабрю) общий индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,2%. Это также ниже прогнозов экспертов, которые ожидали роста на 0,3%.

Базовая инфляция и структура цен

Особое внимание экономисты обращают на базовую инфляцию (Core CPI). Этот показатель не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, поскольку они являются наиболее изменчивыми.

В месячном измерении базовая инфляция выросла на 0,3%, что соответствует прогнозам. Это несколько выше декабрьского показателя (0,2%).

В годовом измерении ожидается снижение базовой инфляции до 2,5% (против 2,6% месяцем ранее). Это самый низкий уровень с марта 2021 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
