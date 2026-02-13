Экспорт Европы в США вырос несмотря на тарифы Трампа, но есть нюанс

Европейская экономика оказалась под перекрестным огнем двух сверхдержав. С одной стороны, Брюссель фиксирует неожиданный рост экспорта в США, несмотря на протекционистскую политику Вашингтона. С другой — европейский рынок заполняют дешевые китайские товары, которые потеряли доступ к американскому потребителю. Об этом сообщает WSJ, 13 февраля.

Феномен европейской устойчивости

По итогам 2025 года экономика еврозоны выросла на 1,5%, что стало самым быстрым темпом с 2022 года. Этот результат превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали спад из-за повышения пошлин, инициированного президентом Дональдом Трампом.

Экспорт товаров из ЕС в США вырос с 536 млрд евро до 554 млрд евро, даже несмотря на то, что многие европейские товары теперь облагаются 15-процентной пошлиной. Однако статистика имеет «двойное дно»: основной объем поставок пришелся на начало года, когда американский бизнес массово скупал товары, пытаясь сформировать склады до вступления новых тарифов в силу.

Уже в декабре 2025 года, когда пошлины заработали в полную силу, а курс евро укрепился, экспорт в США упал почти на 13% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Китайский фактор и давление на цены

В то же время Европа столкнулась с последствиями торговой войны между США и Китаем. Поскольку американские пошлины для Китая значительно выше, чем для других стран, китайские производители потеряли часть рынка США и начали агрессивно переориентировать потоки товаров в Европу и Юго-Восточную Азию.

Импорт из Китая в ЕС в 2025 году подскочил на 6,3%, достигнув 559 млрд евро. Это привело к сокращению общего торгового профицита (превышения экспорта над импортом) Евросоюза до 133,5 млрд евро.