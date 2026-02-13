Multi от Минфин
українська
13 февраля 2026, 18:18

Почему концентрация капитала в Big Tech — это не приговор, а возможность

Страх перед тем, что фондовый рынок стал слишком зависимым от небольшой группы технологических компаний, является преувеличенным. Исторические данные свидетельствуют, что высокая концентрация капитала в лидерах рынка не только не является катастрофой, но и часто предшествует периодам наивысшей доходности для инвесторов. Об этом сообщает The Wall Street Journal 13 февраля.

Страх перед тем, что фондовый рынок стал слишком зависимым от небольшой группы технологических компаний, является преувеличенным.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Уроки истории: AT&T против Nvidia

Многие финансовые консультанты сегодня называют рынок «опасно концентрированным», указывая на то, что львиная доля индекса S&P 500 приходится на семь технологических гигантов. Однако история знает значительно более высокие уровни концентрации, которые, как ни странно, были идеальным временем для инвестиций.

Если бы инвестор мог вернуться в прошлое, идеальной точкой входа стало бы 1 июня 1932 года. Тогда рынок упал на 86% от пиков 1929 года. Инвестиции, сделанные в тот момент, принесли бы 16,1% годовых в течение следующих 25 лет, превратив 100 000 долларов в 4,2 миллиона.

Парадокс заключается в том, что именно в то «золотое время» концентрация была беспрецедентной: одна компания — телефонный гигант AT&T — занимала 12,7% стоимости всего рынка США. Для сравнения, сегодняшняя крупнейшая компания, Nvidia, занимает 7,8% в S&P 500 и 6,9% от общего рынка США.

Маркетинг вместо фактов

Эксперты отмечают, что термин «риск концентрации» часто используется в качестве маркетингового инструмента. Финансовые управляющие используют этот аргумент, чтобы убедить клиентов отказаться от простых индексных фондов в пользу активного управления активами или частных фондов, которые стоят значительно дороже.

Это часть давней традиции критики пассивных инвестиций. В 70-х индексные фонды называли «согласием на посредственность», в 90-х пугали налоговыми проблемами, а впоследствии — неспособностью защитить от краха. Ни одно из этих утверждений не выдержало проверки временем.

Научный взгляд: почему гиганты безопаснее

Исследование Марка Крицмана из Windham Capital Management и Дэвида Теркингтона из State Street Associates доказывает, что попытки избежать концентрации только вредят прибыли.

Согласно их расчетам, если бы инвестор в течение последних 90 лет уменьшал долю акций в моменты роста концентрации рынка, он терял бы в среднем 0,9 процентного пункта годовой прибыли по сравнению со стратегией «купи и держи».

Крицман объясняет это понятием «экономической экспозиции». Риск зависит не от количества компаний в портфеле, а от разнообразия их бизнеса.

Крупные корпорации, даже если они работают в одной отрасли, имеют широкую географию продаж, разнообразные цепочки поставок и доступ к капиталу, что делает их внутренне диверсифицированными.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Минфин
