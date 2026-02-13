Почему концентрация капитала в Big Tech — это не приговор, а возможность

Страх перед тем, что фондовый рынок стал слишком зависимым от небольшой группы технологических компаний, является преувеличенным. Исторические данные свидетельствуют, что высокая концентрация капитала в лидерах рынка не только не является катастрофой, но и часто предшествует периодам наивысшей доходности для инвесторов. Об этом сообщает The Wall Street Journal 13 февраля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Уроки истории: AT&T против Nvidia

Многие финансовые консультанты сегодня называют рынок «опасно концентрированным», указывая на то, что львиная доля индекса S&P 500 приходится на семь технологических гигантов. Однако история знает значительно более высокие уровни концентрации, которые, как ни странно, были идеальным временем для инвестиций.

Если бы инвестор мог вернуться в прошлое, идеальной точкой входа стало бы 1 июня 1932 года. Тогда рынок упал на 86% от пиков 1929 года. Инвестиции, сделанные в тот момент, принесли бы 16,1% годовых в течение следующих 25 лет, превратив 100 000 долларов в 4,2 миллиона.

Парадокс заключается в том, что именно в то «золотое время» концентрация была беспрецедентной: одна компания — телефонный гигант AT&T — занимала 12,7% стоимости всего рынка США. Для сравнения, сегодняшняя крупнейшая компания, Nvidia, занимает 7,8% в S&P 500 и 6,9% от общего рынка США.

Маркетинг вместо фактов

Эксперты отмечают, что термин «риск концентрации» часто используется в качестве маркетингового инструмента. Финансовые управляющие используют этот аргумент, чтобы убедить клиентов отказаться от простых индексных фондов в пользу активного управления активами или частных фондов, которые стоят значительно дороже.

Это часть давней традиции критики пассивных инвестиций. В 70-х индексные фонды называли «согласием на посредственность», в 90-х пугали налоговыми проблемами, а впоследствии — неспособностью защитить от краха. Ни одно из этих утверждений не выдержало проверки временем.

Научный взгляд: почему гиганты безопаснее

Исследование Марка Крицмана из Windham Capital Management и Дэвида Теркингтона из State Street Associates доказывает, что попытки избежать концентрации только вредят прибыли.

Согласно их расчетам, если бы инвестор в течение последних 90 лет уменьшал долю акций в моменты роста концентрации рынка, он терял бы в среднем 0,9 процентного пункта годовой прибыли по сравнению со стратегией «купи и держи».

Крицман объясняет это понятием «экономической экспозиции». Риск зависит не от количества компаний в портфеле, а от разнообразия их бизнеса.

Крупные корпорации, даже если они работают в одной отрасли, имеют широкую географию продаж, разнообразные цепочки поставок и доступ к капиталу, что делает их внутренне диверсифицированными.