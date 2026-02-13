Куда инвестируют миллиардеры в 2026 году: ставка на частный капитал и акции

Самые богатые люди мира начинают 2026 год с уверенностью и готовностью рисковать. Несмотря на геополитическую напряженность, инфляцию в отдельных регионах и неравномерный экономический рост, миллиардеры не собираются «отсиживаться» в стороне, а активно наращивают свои портфели. Об этом пишет Visual Capitalist со ссылкой на данные исследования UBS Billionaire Survey.

Главная ставка — частный капитал

Наиболее предпочтительным классом активов для сверхбогатых инвесторов остается частный капитал. Это инвестиции в компании, акции которых не торгуются на фондовой бирже.

Согласно опросу, почти половина миллиардеров (49%) планируют увеличить объемы прямых инвестиций в частные компании. Еще 37% намерены наращивать вложения через специализированные фонды частного капитала. Лишь пятая часть опрошенных (20%) рассматривает возможность уменьшения своей доли в таких активах.

Акции и хедж-фонды: аппетит к риску

Публичные компании (те, что торгуются на биржах) также остаются в фаворитах. Более 40% респондентов планируют покупать больше акций как на развитых рынках (США, Европа), так и на развивающихся рынках (Азия, Латинская Америка). Примечательно, что почти никто из миллиардеров не собирается распродавать акции компаний из развивающихся стран — только 2% заявили о намерении сократить такие позиции.

Значительный интерес вызывают и хедж-фонды — инвестиционные фонды, которые используют сложные стратегии для получения прибыли при любых условиях рынка. 43% богачей планируют вкладывать в них больше денег, ценя их гибкость и способность зарабатывать даже в период нестабильности.

Частное кредитование и защитные активы

Треть опрошенных (33%) делает ставку на частный долг — предоставление займов компаниям напрямую, минуя банки. Высокие процентные ставки сделали этот инструмент прибыльным, а более жесткие условия кредитования в традиционных банках повысили спрос на такие деньги со стороны бизнеса.

Что касается традиционных «защитных» активов, то здесь миллиардеры заняли выжидательную позицию. Большинство из них не планируют существенно менять свои вложения в:

Недвижимость;

Золото и драгоценные металлы;

Наличные деньги;

Инфраструктурные проекты.