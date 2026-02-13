Самые богатые люди мира начинают 2026 год с уверенностью и готовностью рисковать. Несмотря на геополитическую напряженность, инфляцию в отдельных регионах и неравномерный экономический рост, миллиардеры не собираются «отсиживаться» в стороне, а активно наращивают свои портфели. Об этом пишет Visual Capitalist со ссылкой на данные исследования UBS Billionaire Survey.
Куда инвестируют миллиардеры в 2026 году: ставка на частный капитал и акции
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Главная ставка — частный капитал
Наиболее предпочтительным классом активов для сверхбогатых инвесторов остается частный капитал. Это инвестиции в компании, акции которых не торгуются на фондовой бирже.
Согласно опросу, почти половина миллиардеров (49%) планируют увеличить объемы прямых инвестиций в частные компании. Еще 37% намерены наращивать вложения через специализированные фонды частного капитала. Лишь пятая часть опрошенных (20%) рассматривает возможность уменьшения своей доли в таких активах.
Акции и хедж-фонды: аппетит к риску
Публичные компании (те, что торгуются на биржах) также остаются в фаворитах. Более 40% респондентов планируют покупать больше акций как на развитых рынках (США, Европа), так и на развивающихся рынках (Азия, Латинская Америка). Примечательно, что почти никто из миллиардеров не собирается распродавать акции компаний из развивающихся стран — только 2% заявили о намерении сократить такие позиции.
Значительный интерес вызывают и хедж-фонды — инвестиционные фонды, которые используют сложные стратегии для получения прибыли при любых условиях рынка. 43% богачей планируют вкладывать в них больше денег, ценя их гибкость и способность зарабатывать даже в период нестабильности.
Частное кредитование и защитные активы
Треть опрошенных (33%) делает ставку на частный долг — предоставление займов компаниям напрямую, минуя банки. Высокие процентные ставки сделали этот инструмент прибыльным, а более жесткие условия кредитования в традиционных банках повысили спрос на такие деньги со стороны бизнеса.
Что касается традиционных «защитных» активов, то здесь миллиардеры заняли выжидательную позицию. Большинство из них не планируют существенно менять свои вложения в:
- Недвижимость;
- Золото и драгоценные металлы;
- Наличные деньги;
- Инфраструктурные проекты.
Наименьший энтузиазм вызывают сырьевые товары (нефть, зерно
Комментарии