МХП досрочно возвращает долги: инвесторы продали компании 60% еврооблигаций на $332 млн

Один из крупнейших агрохолдингов Украины, компания МХП, успешно реализует стратегию уменьшения долговой нагрузки. Агрогигант подвел итоги тендера по досрочному выкупу своих долговых ценных бумаг (еврооблигаций), срок погашения которых наступает в апреле этого года. Инвесторы согласились продать компании облигации на общую сумму почти 332 миллиона долларов . Об этом сообщает МХП в своем официальном отчете на Лондонской фондовой бирже.

Детали финансовой операции

Общий объем выпуска облигаций, которые компания планировала погасить в апреле 2026 года, составил 550 миллионов долларов. Во время процедуры выкупа, которая завершилась 12 февраля, владельцы 60,36% ценных бумаг решили воспользоваться предложением компании и вернуть средства досрочно.

В денежном эквиваленте МХП получила заявки на выкуп на сумму 331,986 миллиона долларов. Стоит отметить, что основная активность инвесторов пришлась на ранний этап тендера (до 29 января) — тогда было подано заявок на более чем 330 миллионов долларов. В финальный период до 12 февраля к ним добавились заявки еще на 1,2 миллиона долларов.

Судьба остатка долга и финансовое положение

Компания заверила, что те инвесторы, которые не приняли участие в досрочном выкупе, ничего не потеряют. Облигации, оставшиеся в обращении (на сумму около 218 миллионов долларов), будут погашены по номинальной стоимости — то есть по полной первоначальной цене, как и во время нынешнего тендера. Физический выкуп заявленных бумаг запланирован на 18 февраля.

Уверенность инвесторов в платежеспособности МХП подкрепляется сильными финансовыми результатами. За первые девять месяцев 2025 года компания увеличила чистую прибыль на 52,5% — до 215 миллионов долларов, а выручка выросла на 16%.

Позитивные настроения рынка подтверждаются и котировками других ценных бумаг холдинга. Еврооблигации МХП с погашением в 2029 году сейчас торгуются даже дороже номинала (около 103−104% от стоимости), что свидетельствует о высоком доверии кредиторов к украинскому бизнесу.