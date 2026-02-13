Multi от Минфин
українська
13 февраля 2026, 14:17

Золото восстанавливается после падения: инвесторы выкупают активы перед данными об инфляции в США

В пятницу цены на золото выросли более чем на 1%, отыгрывая падение до недельного минимума, которое произошло накануне. Положительную динамику обеспечили так называемые «охотники за скидками» — инвесторы, которые используют временное снижение цены для выгодной покупки активов. Сейчас участники рынка сосредоточили внимание на ключевых данных об инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает информационное агентство Reuters 13 февраля.

В пятницу цены на золото выросли более чем на 1%, отыгрывая падение до недельного минимума, которое произошло накануне.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Динамика цен и фактор Азии

По состоянию на 12:00 по киевскому времени (10:00 GMT) спотовая цена на золото выросла на 1% до 4 969,85 доллара за унцию, что обеспечило недельный прирост на уровне 0,2%. Фьючерсы на американское золото с поставкой в апреле также показали рост на 0,9%, достигнув отметки 4 990,30 доллара.

Основной импульс к восстановлению цен пришел с азиатских рынков. Хамад Хуссейн, экономист по вопросам климата и сырьевых товаров в Capital Economics, отметил:

«Выкуп активов во время спада участниками рынка в Азии, где спрос на золото был особенно сильным, похоже, является движущей силой восстановления цен на золото».

Спрос в Китае остается высоким в преддверии празднования Нового года по лунному календарю. В то же время в Индии ситуация противоположная: из-за волатильности (резких колебаний) цен покупатели заняли выжидательную позицию, и золото впервые за месяц начало торговаться со скидкой (дисконтом).

Влияние рынка труда США и прогнозы аналитиков

Накануне, в четверг, золото потеряло около 3% стоимости, опустившись ниже психологической отметки в 5 000 долларов. Причиной распродажи стала сильная статистика из США: в январе американская экономика создала 130 000 новых рабочих мест, что значительно превысило прогнозы аналитиков (70 000). Такие данные уменьшили надежды инвесторов на быстрое снижение процентных ставок ФРС.

Несмотря на это, эксперты сохраняют оптимизм. Независимый аналитик Росс Норман подчеркнул:

«Эти движения, кажется, не зависят от фундаментальных показателей рынка, а не являются их следствием, и фундаментальные показатели во всем комплексе (драгоценных металлов) остаются положительными».

Ситуация с другими металлами

  • Серебро: продемонстрировало резкий скачок на 3,9% до 78,11 доллара за унцию, восстанавливаясь после обвала на 11% во время предыдущей сессии.
  • Платина: выросла на 1,4% до 2 027,60 доллара.
  • Палладий: прибавил 1,7%, достигнув 1 644,24 доллара.

Несмотря на дневной рост, платина и палладий все еще готовятся завершить неделю с убытками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
