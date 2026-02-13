США и Тайвань заключили масштабное торговое соглашение: снижение тарифов и миллиардные инвестиции в энергетику

Соединенные Штаты и Тайвань завершили торговое соглашение, которое предусматривает снижение таможенных тарифов, расширение доступа американских товаров на азиатские рынки и привлечение значительных средств в энергетические и технологические проекты США. Согласно договоренностям, Тайвань обязался приобрести американский сжиженный природный газ (СПГ) и сырую нефть на сумму более 44 миллиардов долларов , а также открыть свой рынок для более широкого спектра товаров из Штатов. Об этом сообщает Bloomberg 13 февраля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали соглашения: авиация, энергетика и продовольствие

Помимо энергетических контрактов, Тайбэй взял на себя обязательства приобрести американские гражданские самолеты и запчасти к ним на сумму около 15 миллиардов долларов. Также планируется инвестировать примерно 25 миллиардов долларов в оборудование для генерации электроэнергии до 2029 года.

Соглашение открывает тайваньский рынок для американских производителей мяса, молочной продукции, пшеницы, медицинских товаров и автомобилей. В частности, Тайвань разрешит импорт говяжьего фарша и определенных субпродуктов, а также приведет свои нормы по содержанию рактопамина (кормовой добавки) в говядине и свинине в соответствие с международными стандартами.

Изменения в тарифной политике

Подписание документа официально закрепляет договоренности, объявленные Вашингтоном и Тайбэем в январе. Согласно им, пошлины на товары с самоуправляемого острова будут снижены с 20% до 15%. Исключение составляют дженерики (лекарственные средства), микросхемы и смартфоны — администрация президента Дональда Трампа в настоящее время расследует эти категории на предмет возможных будущих сборов.

Вице-премьер Тайваня Чен Ли-цзюнь сообщил, что средний тариф на тайваньский экспорт в США снизится до 12,3% (ранее он составлял 35,8%, когда взаимные тарифы впервые заработали в апреле прошлого года).

Доля экспорта в США, подпадающая под действие взаимных тарифов, также упадет с 24% до 15,5%. Остальные экспортные товары, которые являются предметом расследований со стороны США, в дальнейшем будут получать режим наибольшего благоприятствования.