Согласно новым данным аналитической компании Bluekurtic Market Insights, весь негатив на рынке генерируется исключительно в часы активных торговых сессий на Уолл-стрит. В «ночное» время активы демонстрируют уверенный рост. Об этом сообщает компания в соцсети X.
Парадокс «ночного трейдинга»: биткойн и Ethereum растут, когда Уолл-стрит спит
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Две реальности одного рынка
Аналитики разделили доходность двух главных криптовалют — Bitcoin и Ethereum — на два периода: «внутридневной» (Intraday, от открытия до закрытия торгов) и «ночной» (Overnight, от закрытия до открытия). Результаты с начала 2025 года оказались ошеломляющими:
Биткойн (BTC):
- Общий результат (Buy & Hold): -25,9%
- Дневная торговля: -39,2%
- Ночное содержание: +21,8%
Эфириум (ETH):
- Общий результат (Buy & Hold): -39,7%
- Дневная торговля: -59,9%
- Ночное содержание: +50,2%
Кто «убивает» цену?
Графики четко демонстрируют: львиная доля давления продавцов приходится именно на торговые часы (красная линия на графике). Это период, когда активны традиционные финансовые институты, работают американские и европейские фондовые биржи, а также происходят расчеты по ETF.
Эксперты выделяют несколько причин такого раскола:
- Институциональные продажи: Крупные игроки и фонды, оперирующие в рабочие часы США, системно сокращают позиции, создавая постоянное давление на цену.
- Азиатский оптимизм: «Ночной» рост часто совпадает с азиатской торговой сессией, где инвесторы могут быть более настроены на покупку.
- ETF-фактор: Потоки средств из спотовых ETF (которые торгуются только днем) могут иметь негативную динамику, что тянет рынок вниз именно в рабочие часы.
Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии