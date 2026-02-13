Парадокс «ночного трейдинга»: биткойн и Ethereum растут, когда Уолл-стрит спит

Согласно новым данным аналитической компании Bluekurtic Market Insights, весь негатив на рынке генерируется исключительно в часы активных торговых сессий на Уолл-стрит. В «ночное» время активы демонстрируют уверенный рост. Об этом сообщает компания в соцсети X.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Две реальности одного рынка

Аналитики разделили доходность двух главных криптовалют — Bitcoin и Ethereum — на два периода: «внутридневной» (Intraday, от открытия до закрытия торгов) и «ночной» (Overnight, от закрытия до открытия). Результаты с начала 2025 года оказались ошеломляющими:

Биткойн (BTC):

Общий результат (Buy & Hold): -25,9%

Дневная торговля: -39,2%

Ночное содержание: +21,8%

Эфириум (ETH):

Общий результат (Buy & Hold): -39,7%

Дневная торговля: -59,9%

Ночное содержание: +50,2%

Кто «убивает» цену?

Графики четко демонстрируют: львиная доля давления продавцов приходится именно на торговые часы (красная линия на графике). Это период, когда активны традиционные финансовые институты, работают американские и европейские фондовые биржи, а также происходят расчеты по ETF.

Эксперты выделяют несколько причин такого раскола: