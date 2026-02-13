Германия приостановила продажу серебряных монет из-за рекордных цен на металл

Официальный дистрибьютор коллекционных монет ФРГ — Münze Deutschland — объявил о приостановке продажи немецких серебряных монет на неопределенный срок. Причиной такого беспрецедентного шага стал стремительный рост мировых цен на серебро, который сделал выпуск памятных монет по действующим номиналам экономически невозможным. Об этом сообщает портал Muenzkurier.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Математика убытков: когда металл дороже денег

В течение 2025 года Германия уже пыталась адаптироваться к рыночным реалиям, несколько раз повышая номинал монет: сначала с 20 до 25 евро, затем до 35 евро, а для рождественских выпусков — до 50 евро. Однако даже эти меры оказались недостаточными на фоне исторических рекордов стоимости драгоценных металлов.

По состоянию на конец января 2026 года сложилась парадоксальная ситуация:

Стандартные монеты: При цене чистого серебра 3,03 евро за грамм, материальная стоимость классической монеты (проба 925/1000) составляет около 50,50 евро. При этом ее номинал — всего 35 евро.

Рождественские монеты: Для монет из чистого серебра (999 проба) стоимость металла достигает 66,60 евро, что значительно превышает даже повышенный номинал.

Согласно законодательству, государство не имеет права выпускать монеты, себестоимость которых (металл + чеканка + логистика) превышает их номинальную стоимость. Поэтому «пауза» в продажах является фактическим признанием того, что старая модель выпуска коллекционных монет потерпела крах.

Прогнозы и сценарии спасения

Ситуацию осложняют прогнозы аналитиков. Согласно опросу Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), цена на серебро может продолжить рост, достигнув в среднесрочной перспективе $165 за унцию.

Власти Германии оказались перед сложным выбором будущего формата нумизматической программы:

Повышение номинала: выпускать монеты номиналом 75 или 100 евро. Это сделает их рентабельными, но слишком дорогими для массового коллекционера.

Уменьшение содержания серебра: Снизить пробу или вес монеты. Это позволит сохранить номинал, но существенно снизит престижность и привлекательность монет как инвестиции.

Отказ от серебра: Переход на медно-никелевые сплавы. Это решит финансовые проблемы, но фактически уничтожит традицию немецкой серебряной монеты.

Глобальная тенденция

Германия не единственная страна, которая столкнулась с этой проблемой. Многие европейские монетные дворы уже сократили или заморозили свои серебряные программы.

Эксперты сходятся во мнении, что возвращения к привычным форматам уже не будет. Скорее всего, коллекционерам придется привыкать к новым реалиям: либо монеты станут значительно меньше и «легче» по содержанию драгоценного металла, либо превратятся в дорогой элитный продукт, недоступный широкой публике.