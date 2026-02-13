Binance завершила масштабную реструктуризацию своего Фонда защиты активов пользователей (SAFU). Компания конвертировала весь капитал фонда из стейблкоинов (USDC/USDT) в биткойн, завершив процесс на две недели раньше запланированного срока. Об этом свидетельствуют ончейн-данные.
Binance досрочно завершила покупку биткоинов для фонда безопасности SAFU
Детали операции на миллиард
Процесс перевода активов стартовал 30 января. Хотя биржа планировала растянуть покупку на месяц, чтобы не влиять резко на рынок, операцию завершили значительно быстрее.
- Финальный аккорд: Последняя транзакция состоялась 11 февраля — биржа приобрела 4,5 тыс. BTC на сумму $304,6 млн.
- Общий баланс: Сейчас в фонде SAFU хранится 15 000 BTC.
- Цена входа: Средняя цена покупки составила около $67 000 за монету.
Уже сейчас стратегия приносит плоды: «бумажная» прибыль Binance от этих операций оценивается в $14 млн (+1,4%).
Страховка от волатильности
Главный вопрос, который возникает у пользователей: что будет, если биткоин упадет? Ведь фонд безопасности должен быть стабильным.
Binance предусмотрела этот риск. Компания установила правило «нижнего предела»: если из-за падения курса BTC совокупная стоимость активов фонда опустится ниже $800 млн, биржа обязуется пополнить его из собственных доходов до уровня $1 млрд.
Источник: Минфин
