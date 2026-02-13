Binance досрочно завершила покупку биткоинов для фонда безопасности SAFU

Binance завершила масштабную реструктуризацию своего Фонда защиты активов пользователей (SAFU). Компания конвертировала весь капитал фонда из стейблкоинов (USDC/USDT) в биткойн, завершив процесс на две недели раньше запланированного срока. Об этом свидетельствуют ончейн-данные.

Детали операции на миллиард

Процесс перевода активов стартовал 30 января. Хотя биржа планировала растянуть покупку на месяц, чтобы не влиять резко на рынок, операцию завершили значительно быстрее.

Финальный аккорд: Последняя транзакция состоялась 11 февраля — биржа приобрела 4,5 тыс. BTC на сумму $304,6 млн.

Общий баланс: Сейчас в фонде SAFU хранится 15 000 BTC.

Цена входа: Средняя цена покупки составила около $67 000 за монету.

Уже сейчас стратегия приносит плоды: «бумажная» прибыль Binance от этих операций оценивается в $14 млн (+1,4%).

Страховка от волатильности

Главный вопрос, который возникает у пользователей: что будет, если биткоин упадет? Ведь фонд безопасности должен быть стабильным.

Binance предусмотрела этот риск. Компания установила правило «нижнего предела»: если из-за падения курса BTC совокупная стоимость активов фонда опустится ниже $800 млн, биржа обязуется пополнить его из собственных доходов до уровня $1 млрд.

