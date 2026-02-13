Украинцы начали чаще заключать брачные контракты — Минюст

Украинские пары все чаще выбирают прагматичный подход к семейным финансам, отходя от стереотипов о том, что юридические договоренности свидетельствуют о недоверии. В 2025 году нотариусы зафиксировали рост количества брачных договоров — в общей сложности было заверено 2773 таких соглашения. Это подтверждает постепенное изменение менталитета граждан в сторону ответственного планирования совместной жизни. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Динамика роста

Статистика свидетельствует о медленном, но стабильном росте популярности этого правового инструмента. По итогам прошлого года количество заключенных контрактов выросло на 11 единиц по сравнению с 2024 годом и на 187 — по сравнению с 2023-м.

Брачный договор доступен как для тех, кто только подал заявление в ЗАГС, так и для пар, которые уже находятся в браке. Главное условие — нотариальное удостоверение. Если документ подписывают жених и невеста, он вступает в силу в день свадьбы, если же супруги — в день подписания у нотариуса.

О чем можно (и нельзя) договориться

Брачный договор регулирует исключительно имущественные отношения. Его основная функция — изменить стандартное правило Семейного кодекса, по которому все нажитое в браке автоматически делится поровну (50/50).

Ключевые возможности договора:

Режим собственности: Стороны могут договориться, что имущество, приобретенное в браке, является личной собственностью того, на кого оно оформлено, а не общей совместной собственностью.

Раздел активов: Можно заранее определить, кому достанется квартира, а кому — бизнес или автомобиль в случае развода.

Алименты и содержание: В договоре можно прописать размер и сроки выплаты содержания одному из супругов. В случае невыполнения этих условий алименты взыскиваются через исполнительную надпись нотариуса, без обращения в суд.

Жилищные вопросы: Определение порядка пользования жильем или права проживания родственников.

Законом запрещено регулировать личные отношения (например, обязательства по верности или ведению домашнего хозяйства). Также нельзя умалять права детей или ставить одного из партнеров в «чрезвычайно невыгодное материальное положение» — такой договор суд может признать недействительным. Важно: брачный договор не может быть инструментом прямой передачи права собственности на недвижимость (он только определяет режим имущества).

Изменить или расторгнуть договор можно только по взаимному согласию сторон через нотариуса. Односторонний отказ от выполнения условий не допускается.