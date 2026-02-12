Треть зумеров и миллениалов хотят в подарок криптовалюту — опрос

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 февраля 2026, 19:17 Читати українською

Треть зумеров и миллениалов хотят в подарок криптовалюту — опрос

31% представителей «поколения зет» и 34% миллениалов были бы рады получить криптовалюту в качестве подарка, показал опрос американской компании Pollfish.

31% представителей «поколения зет» и 34% миллениалов были бы рады получить криптовалюту в качестве подарка, показал опрос американской компании Pollfish.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто выбирают зумерыПричем 13% зумеров уже хотя бы раз расплачивались криптовалютой на свиданиях.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что выбирают зумеры

Причем 13% зумеров уже хотя бы раз расплачивались криптовалютой на свиданиях.

Причины, по которым опрошенные не используют криптовалюту для оплаты, различаются в зависимости от возраста.

Для зумеров главная проблема — отсутствие самой по себе возможности платить за товары и услуги криптовалютой (37%), а для представителей поколения бумеров — дискомфорт от самой мысли о подобном способе оплаты (65%).

29,5% респондентов заявили, что уже владеют криптоактивами или ранее в них вкладывались.

Более половины опрошенных (55% мужчин и 49% женщин) признались: знание о криптовалюте и цифровых кошельках делает человека привлекательнее как партнера. 17% опрошенных считают, что владение цифровыми активами значительно повышает привлекательность.

Среди миллениалов такого мнения придерживаются 30%, а среди поколения зумеров — 28%.

Интерес к криптовалюте

Наибольший интерес к цифровым активам ожидаемо проявили молодые люди.

66% миллениалов и 65% зумеров отметили пользу знаний о криптовалютах. Для сравнения: среди поколения бумеров такой точки зрения придерживаются лишь 37%. 50% мужчин и 35% женщин были бы не против попробовать приложение для знакомств, которое подбирает партнеров по интересам к криптовалюте или «совместимости кошельков».

Наибольший интерес проявили молодые мужчины: 65% парней-зумеров и 64% мужчин‑миллениалов. 53% девушек-зумеров и 48% женщин‑миллениалов также выразили заинтересованность.

Каждый шестой американец хотел получить на Рождество криптовалюту вместо традиционных денежных подарочных карт, выяснили с помощью опроса Национальная ассоциация криптовалют (NCA) и платежная компания PayPal.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами