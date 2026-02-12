Треть зумеров и миллениалов хотят в подарок криптовалюту — опрос

31% представителей «поколения зет» и 34% миллениалов были бы рады получить криптовалюту в качестве подарка, показал опрос американской компании Pollfish.

Что выбирают зумеры

Причем 13% зумеров уже хотя бы раз расплачивались криптовалютой на свиданиях.

Причины, по которым опрошенные не используют криптовалюту для оплаты, различаются в зависимости от возраста.

Для зумеров главная проблема — отсутствие самой по себе возможности платить за товары и услуги криптовалютой (37%), а для представителей поколения бумеров — дискомфорт от самой мысли о подобном способе оплаты (65%).

29,5% респондентов заявили, что уже владеют криптоактивами или ранее в них вкладывались.

Более половины опрошенных (55% мужчин и 49% женщин) признались: знание о криптовалюте и цифровых кошельках делает человека привлекательнее как партнера. 17% опрошенных считают, что владение цифровыми активами значительно повышает привлекательность.

Среди миллениалов такого мнения придерживаются 30%, а среди поколения зумеров — 28%.

Интерес к криптовалюте

Наибольший интерес к цифровым активам ожидаемо проявили молодые люди.

66% миллениалов и 65% зумеров отметили пользу знаний о криптовалютах. Для сравнения: среди поколения бумеров такой точки зрения придерживаются лишь 37%. 50% мужчин и 35% женщин были бы не против попробовать приложение для знакомств, которое подбирает партнеров по интересам к криптовалюте или «совместимости кошельков».

Наибольший интерес проявили молодые мужчины: 65% парней-зумеров и 64% мужчин‑миллениалов. 53% девушек-зумеров и 48% женщин‑миллениалов также выразили заинтересованность.

Каждый шестой американец хотел получить на Рождество криптовалюту вместо традиционных денежных подарочных карт, выяснили с помощью опроса Национальная ассоциация криптовалют (NCA) и платежная компания PayPal.