Facebook включил монетизацию для украинских пользователей

В январе украинские авторы с аудиторией от 5000 до 10000 подписчиков начали получать первые выплаты от Meta. Об этом сообщает Telegram-канал Digital Massons, ведущий украинская маркетологиня Алена Деньга.

Что это значит

Теперь для украинцев действует Content Monetization Program, которая содержит:

Единую программу монетизации контента (Unified Program);

Facebook Stars (Звезды);

Подписки (Subscriptions);

Брендированный контент (Branded Content).

При этом Meta позволяет монетизировать не только видео, но и фото и текстовые сообщения.

По мнению Деньги, основная цель — стимулирование активности и увеличение рекламных площадей. Больше контента = больше времени пользователей на платформе и больше рекламных вставок. Meta же будет просто делиться с пользователями процентом от полученной прибыли.

Ну и, конечно, конкуренция с другими соцсетями-гигантами — YouTube, TikTok, LinkedIn, X — за внимание пользователей.

«Цукерберг наконец-то понял: чтобы крутить рекламу, нужно насыщать платформу качественным контентом и удерживать пользователей. В 2026 году криэйторам и блоггерам уже не интересно работать „за ругательства“, когда есть возможность монетизировать усилия в YouTube или TikTok», — отметила Деньга.