Гетманцев рассказал, что существенно тормозит развитие оборонки

Сильный ОПК — фундамент нашей обороны. Но он не может быть сильным без прямого диалога между государством и производителем. На сегодняшний день есть ряд системных проблем, которые существенно тормозят развитие оборонки. Об этом написал Глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев.

Ключевые проблемы

Нехватка финансового ресурса. Производителям критически требуется доступ к льготному кредитованию. Кроме того, следует усиливать фискальные стимулы: чем меньше налоговой и таможенной нагрузки на комплектующие, тем быстрее и дешевле становится конечный продукт для фронта.

Дискриминационные условия. Недопустимо, когда государственные контракты дискриминируют украинского производителя по сравнению с иностранным — условия должны быть равными всем. Это вопрос выживания отрасли.

Отсутствие долгосрочного партнерства. Бизнес требует прогнозируемости, чтобы иметь возможность масштабироваться и планировать работу на годы вперед. Кроме того, государство должно стать партнером для частных разработчиков, поддерживая их проекты. И перейти от закупки готового продукта к совместному созданию инноваций.

Стратегическая неопределенность. Она, в частности, лишает производителей возможности планировать инвестиции и тормозит развитие оборонной отрасли. Поэтому разработка Стратегии развития ОПК и определение Перечня критических технологий и материалов также среди первоочередных задач.