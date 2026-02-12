Курс евро прибавил 13 копеек в четверг, 12 февраля. Доллар подорожал на 7 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Гривна дешевеет на межбанке в четверг
|
Открытие 12 февраля
|
Закрытие 12 февраля
|
Изменения
|
43,01/43,04
|
43,08/43,11
|
7/7
|
51,07/51,09
|
51,19/51,22
|
12/13
Средний курс в банках: 42,77−43,30 грн/доллар, 50,85−51,50 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,05−43,15, евро — 51,30−51,45 грн.
Источник: Минфин
